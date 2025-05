Trzaskowski: Zgadzamy się z Biejat w kwestii aborcji i związków partnerskich

W poniedziałek Magdalena Biejat rozmawiała z Rafałem Trzaskowskim. Od przebiegu rozmowy miała zależeć decyzja polityk Lewicy ws. ewentualnego przekazania poparcia kandydatowi KO. – Dzisiaj największa odpowiedzialność za to, żeby przekonać lewicowych wyborców do pójścia do głosowania w drugiej turze, do oddania tego głosu przeciwko skrajnej prawicy, leży na barkach Rafała Trzaskowskiego, a ja deklarowałam chęć wsparcia i rozmowy na ten temat – przekazała Biejat we wtorek. – Głos w drugiej turze oddam na Rafała Trzaskowskiego – poinformowała. W wyborach prezydenckich reprezentowała Lewicę.

Trzaskowski podziękował Biejat i Lewicy za poparcie w drugiej turze wyborów prezydenckich. "To wyraz odpowiedzialności, odwagi i wspólnej troski o przyszłość Polski, Polski sprawiedliwej, nowoczesnej i solidarnej" – przekonuje.

"Wczoraj odbyliśmy dobre, konstruktywne spotkanie z Magdaleną Biejat. O tym, co dla lewicowych wyborców jest w tych wyborach ważne. Doceniam jej poparcie i traktuję je jako zobowiązanie. Deklaruję poparcie dla programu budownictwa społecznego Lewicy. Czas dopłat do kredytów się skończył i do tego będę przekonywać wszystkich koalicjantów. Najwyższa pora zacząć budować mieszkania na tani wynajem. Sam jako prezydent Warszawy wiem, jak potrzebne jest wsparcie państwa dla samorządów w tym zakresie i o takie wsparcie jako Prezydent Polski będę zabiegał. Mam nadzieję, że ustawa rządowa wypracowana przez Lewicę, zwiększająca dopłaty dla samorządów do budowy mieszkań, znajdzie się jak najszybciej w parlamencie" – zapowiada kandydat KO.

Wspólne postulaty

Trzaskowski pisze też o potrzebie prac nad reformą systemu finansowania ochrony zdrowia, "a propozycje Lewicy będą z pewnością ważnym wkładem w tę zmianę".

"Wiem, że nie we wszystkim się z Magdaleną Biejat zgadzamy. Ale łączy nas przekonanie, że Polska musi być państwem prawa, równości i realnych szans dla każdego. Na pewno będziemy współpracować w obszarze walki o prawa kobiet i prawa człowieka. Rozmawialiśmy o konieczności liberalizacji dostępu do aborcji i wprowadzenia związków partnerskich. To sprawy, o które Magdalena Biejat walczy od lat i nie miejcie wątpliwości – w tych sprawach jesteśmy po tej samej stronie. 1 czerwca wygra cała Polska, bo łączy nas więcej!" – podsumował polityk.

