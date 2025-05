"Dwóch niedoskonałych ludzi". Bosak o II turze

Według danych PKW ze 100 proc. obwodów głosowania kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski w pierwszej turze wyborów prezydenckich zdobył 31,36 proc. głosów, a kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki – 29,54 proc. głosów. Trzecie miejsce zajął kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen (14,81 proc.).

Ten ostatni złożył propozycję Rafałowi Trzaskowskiemu i Karolowi Nawrockiemu ws. ewentualnego przekazania swojego poparcia w II turze wyborów. – Jeżeli chcecie spróbować przekonać moich wyborców do tego, by oddali głos właśnie na was, to was obydwu zapraszam na rozmowę na mój kanał na YouTube. Chętnie się z wami spotkam i zadam kilka pytań, żeby moi wyborcy dowiedzieli się trochę więcej o was – podkreślił Mentzen.

Kandydat Konfederacji zapowiedział również, że poprosi Trzaskowskiego i Nawrockiego o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami jego wyborców.

Bosak: Trzaskowski nie powinien wygrać

Do sytuacji w drugiej turze wyborów prezydenckich odniósł się w programie Onetu wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

– Nic się nie zmieniło. Ja nadal uważam, że Trzaskowski tych wyborów prezydenckich nie powinien wygrać. Natomiast Sławomir Mentzen jest z trzecim najlepszym wynikiem w tych wyborach i chce dać pomoc do dokonania świadomej decyzji dla tych prawie 3 milionów naszych wyborców czy wyborców Sławomira Mentzena – powiedział polityk Konfederacji.

– Z pewnością będzie tak, że wyborcy Sławomira Mentzena znów podzielą się na trzy nierówne części. Tych, którzy nie pójdą głosować. Ja osobiście doradzam wszystkim, żeby brali odpowiedzialność i szli głosować. Nawet jeżeli to będzie bardzo trudna decyzja dla wielu osób, to jednak uważam, że zawsze da się zdefiniować mniejsze zło i większe dobro w takich wyborach – podkreślił Bosak.

Polityk Konfederacji: Nie ma planów współpracy z KO

Jak zaznaczył wicemarszałek Sejmu, "będziemy wybierać pomiędzy dwoma niedoskonałymi ludźmi, a naszą rolą jako wyborców w II turze nie jest ważenie ich moralnych niedoskonałości". – Naszą rolą jest ocena sytuacji z perspektywy racji stanu i interesów narodu polskiego – dodał.

Krzysztof Bosak odniósł się także do kwestii ewentualnej kooperacji Konfederacji z Koalicją Obywatelską.

– Nie ma w tej chwili żadnych planów współpracy z KO. Uważamy ich rząd za fatalny, który dobrze, żeby się jak najszybciej skończył – podkreślił.

W podobnym tonie Bosak wypowiedział się o PiS. – Również nie ma żadnych planów współpracy w tej chwili. Uważamy rząd Mateusza Morawieckiego, który upadł w 2023 roku, za fatalny i dobrze, że upadł – zaznaczył wicemarszałek Sejmu.

Czytaj też:

Kogo Konfederacja poprze w drugiej turze? Bosak odpowiadaCzytaj też:

"Nie gwarantuję, że podpiszę". Trzaskowski o propozycji Mentzena