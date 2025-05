Duda pytany o przeszłość Nawrockiego. "Każdy z nas miał swoją młodość"

Prezydent udzielił wywiadu Bogdanowi Rymanowskiemu na antenie Radia Zet. Andrzej Duda został zapytany, dlaczego nie pojawił się na niedzielnym marszu organizowanym przez sztab Karola Nawrockiego w Warszawie. – Byłem u mojej mamy z życzeniami w Krakowie – odparł. – Akurat niedziela to jest dzień wolny dla mnie od pracy i byłem wczoraj, żeby złożyć mamie życzenia, podziękować jej, powiedzieć, że już niedługo wracamy do Krakowa z żoną – wyjaśnił.

– Nigdy nie było takiego planu, żebym miał się pojawić. Pojawiają się różne pogłoski medialne. Nawet współpracownicy pytali mnie, czy mają to dementować. Powiedziałem: słuchajcie, nie żartujcie, jest kampania. Za chwilę ktoś ogłosi, że mam lecieć balonem i co, będziemy też dementować? – mówił. Prezydent zaznaczył, że Nawrocki nie prosił go o udział w marszu.

Prezydent Duda o Nawrockim: Każdy miał swoją młodość

– Dlaczego miałbym żałować? – odpowiedział Andrzej Duda, pytany, czy nie żałuje decyzji o poparciu prezesa IPN w wyborach prezydenckich. – Rzeczywistym poparciem jest po prostu głosowanie i właśnie niedługo to zrobię – podkreślił.

Głowa państwa została również zapytana o przeszłość Karola Nawrockiego. – Każdy z nas miał swoją młodość. U jednego była ona bardziej burzliwa, u drugiego mniej – stwierdził prezydent. – Wraca się ostatnio do młodości premiera Donalda Tuska i też nie była to mało burzliwa młodość, więc spokojnie, spokojnie – kontynuował. – Patrzę na to, jaki człowiek jest dzisiaj, na ile jest odpowiedzialny, na ile odpowiedzialnie prowadzi sprawy, które są mu powierzone, w jaki sposób działa, kim jest. I tu dla mnie Karol Nawrocki jest moim kandydatem – dodał.

Siewiera z nową posadą. "Bardzo krótka ławka"

Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera objął funkcję społecznego doradcy Rafała Trzaskowskiego. Do sprawy odniósł się prezydent Andrzej Duda.

– Skoro Rafał Trzaskowski bierze do swojego otoczenia mojego byłego współpracownika, to widocznie ta ławka jest u niego bardzo krótka. To specyficzna sprawa, ale powiedziałbym tak – dobrze, każdy jest kowalem swojego losu – oznajmił.

