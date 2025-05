"Jeżeli Hołownia się nie zgodzi, trzeba zmienić marszałka". Władza jest gotowa na "siłowe" zaprzysiężenie Trzaskowskiego

W związku z zagraniczną interwencją w polskie wybory pojawiają się wątpliwości dotyczące całego procesu wyborczego. Część komentatorów sugeruje, że jeżeli zwyciężyłby Rafał Trzaskowski, to Izba kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych Sądu Najwyższego może uznać, że wybory są nieważne i nakazać ich powtórzenie.

Jacek Gądek w podcaście "Staj Wyjątkowy" Onetu wskazuje, że w takiej sytuacji władza może próbować siłą przeforsować prezydenturę Trzaskowskiego.

– Obóz rządzący ma możliwości. Stwierdzi, że tego orzeczenia Izby Kontroli nie ma, trzeba zaprzysiąc Trzaskowskiego w Sejmie, a jak nie zrobi tego Hołownia, to inny marszałek to zrobi – stwierdził dziennikarz "Newsweeka".

"Koalicja idzie dalej"

Andrzej Stankiewicz dodał, że jest plan, że jeżeli Izba Kontroli zakwestionuje wybór Trzaskowskiego, to koalicja "idzie dalej". – To znaczy, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia powinien zorganizować zaprzysiężenie Rafała Trzaskowskiego, jeżeli będzie miał wahania, a słyszę, że teraz Hołownia ma polityczną depresję, to się podmieni marszałka i Włodzimierz Czarzasty jest zdeterminowany, żeby takiego wyboru dokonać – mówił dziennikarz Onetu.

Z kolei Kamil Dziubka dodał, że konieczne w tym scenariuszu będzie "połamanie Polski 2050", gdyż jest tam kilku polityków lojalnych wobec Hołowni. Otwarty jest też temat renegocjacji koalicyjnych i Hołownia może chcieć pozostać na stanowisku marszałka do końca kadencji.

Andrzej Stankiewicz wskazał jeszcze, że jest tajna część umowy koalicyjnej, w której zapisano, że Hołownia po oddaniu fotelu marszałka wchodzi do rządu na stanowisko wicepremiera.

Nawrocki i Trzaskowski na finiszu kampanii wyborczej

Już w najbliższą niedzielę 1 czerwca pójdziemy do urn, aby wybrać prezydenta na 5-letnią kadencję. Sondaż są niezwykle wyrównane i jak wskazują eksperci, nie da się przewidzieć, kto będzie zwycięzcą.

Na finiszu kampanii prezydenckiej sztaby wyborcze obydwu pozostałych na placu boju kandydatów mobilizują swoich wyborców i starają się pozyskać głos elektoratów kandydatów z pierwszej tury oraz tych, którzy nie wzięli wówczas udziału w głosowaniu. W środę komitet popierający Karola Nawrockiego wystosował specjalną odezwę. Następnego dnia kandydat ponownie spotkał się ze Sławomirem Mentzenem – prawdopodobnie w reakcji na piwo, na które lidera Konfederacji zaprosił wcześniej jego kontrkandydat.

Także Rafał Trzaskowski prowadzi intensywną kampanię, zapowiadając m.in. rozliczenie PiS. Wspierają go liderzy partii koalicji rządzącej, jak Szymon Hołownia i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i politycy skrajnej lewicy, m.in. Magdalena Biejat i Adrian Zandberg. Kandydat popierany przez PiS ma natomiast poparcie Krzysztofa Bosaka, a nawet Grzegorza Brauna, który kieruje partią Korona.

