"Triumf Trumpa i jego ruchu MAGA". Amerykańskie media o wyborach w Polsce

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki wyborów prezydenckich. Nowym prezydentem RP został Karol Nawrocki. Kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość zdobył 50,89 proc. (10 606 628 głosów), z kolei Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej – 49,11 proc. (10 237 177).

Frekwencja wyborcza wyniosła 71,63 proc.

Wygrana Nawrockiego to sukces Trumpa?

Według agencji Bloomberg, zwycięstwo kandydata popieranego przez PiS to "triumf Donalda Trumpa i jego ruchu MAGA, który zyskuje wpływy także poza granicami Stanów Zjednoczonych". "Wcześniej MAGA bez powodzenia próbował wpłynąć na wynik wyborów w Niemczech, Kanadzie i Australii, wspierając nacjonalistycznych lub skrajnie prawicowych polityków" – czytamy.

"New York Times" przypomniał, że druga tura wyborów w Polsce odbyła się zaledwie dwa tygodnie po wyborach prezydenckich w Rumunii. "Elektorat w Rumunii odrzucił nacjonalistycznego kandydata. To wzbudziło wśród polskich liberałów nadzieję, że prawicowo-populistyczna fala w Europie ustępuje. Jednak wygrana Karola Nawrockiego rozwiała te oczekiwania i przyniosła rozczarowanie siłom głównego nurtu w Unii Europejskiej, które liczyły na zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego" – ocenił "NYT".

"Washington Post" stwierdził, że Nawrocki "w przeciwieństwie do niektórych prawicowych populistów i nacjonalistów w Europie skrytykował inwazję Moskwy na Ukrainę", a jednocześnie "powtórzył tezy Trumpa, oskarżając Kijów o niedostateczną wdzięczność za polską pomoc".

Associated Press wskazał na "czynnik Trumpa", nawiązując do wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu oraz przemówienia sekretarz bezpieczeństwa narodowego USA Kristi Noem na konferencji CPAC Polska w podrzeszowskiej Jasionce. "Flagi USA często pojawiały się na wiecach Nawrockiego, a jego zwolennicy wierzyli, że oferuje on większe szanse na dobre stosunki z administracją Trumpa. Nawrocki powtórzył część wypowiedzi Trumpa na temat Ukrainy. Obiecał kontynuować wsparcie Polski dla Ukrainy, ale krytykował prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, oskarżając go o wykorzystywanie sojuszników" – mogliśmy przeczytać.

