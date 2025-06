Niemcy nie mają wątpliwości. Wygrana Nawrockiego to katastrofa dla Tuska

Niemieckie media szeroko opisują niedzielne zwycięstwo Karola Nawrockiego oraz analizują jego możliwe implikacje. Autorzy wszystkich komentarzy podkreślają jednak, że porażka Rafała Trzaskowskiego to ogromny problem dla Donalda Tuska.

"Der Spiegel" uważa, że wygrana Nawrockiego, którego nazywa bokserem, nawiązując do jego sportowej amatorskiej przeszłości, to "katastrofa dla Tuska" oraz triumf "narodowego patosu".

"Tusk potrzebuje głowy państwa, która jest mu przychylna, aby skutecznie rządzić, a przede wszystkim usunąć spuściznę ośmiu lat rządów PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego systematycznie zawłaszczała państwo, a także próbowała przejąć kontrolę nad niezależnym sądownictwem” – czytamy.

Według autora komentarza, Nawrocki będzie hamował reformatorskie działania rządu Tuska oraz prowadził własną politykę wobec UE i Niemiec. Dodaje, że porażka Trzaskowskiego to dowód na to, że Tuskowi nie udało się przekonać Polaków do liberalnego kursu polityki.

"Triumf Nawrockiego prawdopodobnie jeszcze bardziej zaszkodzi politycznej reputacji Tuska. Chociaż wykluczył on już nowe wybory, będzie mu ciężko z konserwatywnym prezydentem w pałacu na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. A za dwa lata odbędą się ponowne wybory parlamentarne. Do tego czasu PiS może połączyć siły ze Sławomirem Mentzenem i stworzyć niezwyciężony blok prawicowy" – wskazano.

Z kolei "Sueddeutsche Zeitung" pisze o czekających polskiego premiera "ciężkich czasach".

"Tym razem głosy kobiet, mieszkańców miast, Polaków mieszkających za granicą i całego polskiego Zachodu nie wystarczyły, aby odsunąć PiS od władzy. Rząd Donalda Tuska czekają teraz trudne czasy i nadal będzie blokowany przez prezydenta Nawrockiego" – stwierdziła Viktoria Grossmann.

