"Wybory radykalnie nierówne". Kaczyński o wyniku Nawrockiego

Drugą turę wyborów prezydenckich w Polsce wygrał Karol Nawrocki. Kandydat popierany przez PiS otrzymał 50,89 proc. głosów, natomiast Rafał Trzaskowski z KO – 49,11 proc. Wyniki potwierdziła już Państwowa Komisja Wyborcza.

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2025 wyniosła 71,63 proc. (wydano 21 033 457 kart).

Po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach, głos zabrał premier Donald Tusk. Zapowiedział, że "plan awaryjny, zakładający trudną kohabitację, jest przygotowany". – Trudno z góry zakładać, jaka będzie postawa nowego prezydenta. Gdyby wykazał chęć współpracy, będzie to pozytywne zaskoczenie – ocenił.

Premier przekazał, że w najbliższym czasie zwróci się do Sejmu o wotum zaufania dla swojego rządu, który tworzą Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL) oraz Nowa Lewica.

Kaczyński: To bardzo duża przewaga

Ruch Tuska skomentował w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński.

– Wotum zaufania to jest próba podtrzymania swojej pozycji po przegranych wyborach – stwierdził lider największej partii opozycyjnej, cytowany przez portal 300polityka.pl.

– Gdyby te wybory były równe, to można by powiedzieć, że to niewielka przewaga. Ale ponieważ one były radykalnie nierówne, w istocie przeprowadzane w sposób skandaliczny z punktu widzenia demokracji, to można powiedzieć, że to bardzo duża przewaga po naszej stronie, skoro przy takiej przewadze medialnej, finansowej i takich metod, jakich użyli, mimo wszystko myśmy wygrali – zaznaczył Kaczyński.

Czarzasty: Trzeba przeprowadzić wotum

Sprawa wyborów była też tematem spotkania liderów koalicji rządzącej. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ujawnił treść rozmów na antenie Polsat News. – Było spotkanie, przeanalizowaliśmy – wstępnie oczywiście – wyniki, które się zdarzyły. Pogadaliśmy o przyszłości. Spotkanie trwało dwie godziny. W przeciągu dwóch godzin, niewątpliwie, nie można wszystkiego przeanalizować i wszystkiego zrobić – relacjonował Czarzasty.

– Doszliśmy wczoraj do wniosku, że trzeba przeprowadzić wotum. To nie jest teatralny gest – podkreślił współprzewodniczący Lewicy.

Jak zaznaczył gość Polsat News, "nie ma żadnych pomysłów na zmianę umowy koalicyjnej".

Czytaj też:

Rząd techniczny? Ciekawa deklaracja SzydłoCzytaj też:

Mentzen zaprasza Kaczyńskiego na spotkanie. "Omówmy to"