Sikorski zastąpi Tuska? Politycy koalicji zabrali głos

W środę odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Premier zdecydował się poddać ocenie izby w reakcji na wynik drugiej tury wyborów prezydenckich. Kandydat KO Rafał Trzaskowski przegrał bowiem z popieranym przez PiS Karolem Nawrockim.

Według zakulisowych doniesień, Donalda Tuska jako szefa rządu mógłby zastąpić Radosław Sikorski. Tekę ministra spraw zagranicznych miałby natomiast przejąć prezydent Warszawy, czyli właśnie Rafał Trzaskowski.

"W polityce wszystko jest możliwe"

O taki wariant zapytał swoich gości na antenie Polsat News Bogdan Rymanowski.

Europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus odpowiedziała, że "w polityce wszystko jest możliwe".

– Nie wiem, co chodzi po Sejmie, raczej skupiam się na tym, co chodzi po europarlamencie – powiedziała deputowana do PE. – Nigdy nie można zakładać, że coś się wydarzy – dodała.

Scheuring-Wielgus podkreśliła, że według niej rząd Donalda Tuska otrzyma wotum, a sama decyzja premiera, by poddać sprawę pod głosowanie była dobra.

W podobnym tonie wypowiedział się poseł Polski 2050 Ryszard Petru. Jak zaznaczył, jego formacja "oczywiście zagłosuje za wotum zaufania". – Do środy się nic nie zmieni. Nie ma szans, żeby do środy coś się zmieniło. Duża część plotek po mieście i w Sejmie jest tylko plotką i próbą narzucenia narracji – powiedział Petru.

Poseł PiS o Tusku: Co on robił przez ostatnie półtora roku?

Krytyczne słowa pod adresem Donalda Tuska wyraził natomiast poseł PiS, Marcin Przydacz.

Jak zaznaczył parlamentarzysta, "trudno jest dzisiaj ocenić w jakikolwiek sposób pozytywny to co robi" szef rządu.

– Jeżeli ja słyszę Donalda Tuska po półtora roku: "No teraz to się już w końcu weźmiemy do roboty", to sobie myślę: "A co on robił przez ostanie półtora roku?" – powiedział Przydacz.

