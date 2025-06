Trzaskowski znów wystartuje? Posłanka KO bez ogródek

W środę odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Premier zdecydował się poddać ocenie izby w reakcji na wynik drugiej tury wyborów prezydenckich. Kandydat KO Rafał Trzaskowski przegrał bowiem z popieranym przez PiS Karolem Nawrockim.

Według zakulisowych doniesień, Donalda Tuska jako szefa rządu mógłby zastąpić Radosław Sikorski. Tekę ministra spraw zagranicznych miałby natomiast przejąć prezydent Warszawy, czyli właśnie Rafał Trzaskowski.

Pomaska: Nie słyszałam, żeby Trzaskowski popełnił kardynalny błąd

Posłanka KO Agnieszka Pomaska powiedziała na antenie TVN24, że "czas Rafała Trzaskowskiego się nie skończył". – Myślę, że jeszcze odegra niejedną rolę, chociaż na pewno nie w najbliższym czasie – zaznaczyła.

– Polityka, zwłaszcza polska polityka, jest bardzo nieprzewidywalna, dynamiczna, ale nikt nie odmówi Rafałowi Trzaskowskiemu tego, że jest kompetentny, doświadczony – zauważyła. Jak podkreśliła, nie słyszała, "żeby Rafał Trzaskowski popełnił jakiś kardynalny błąd, żeby położył tę kampanię".

Parlamentarzystka, zapytana o ewentualny trzeci start Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, odpowiedziała: "Myślę, że dzisiaj to sobie trudno wyobrazić. Trzeba to otwarcie powiedzieć. Nie jestem przekonana, czy Rafał Trzaskowski też byłby na to gotowy".

Jednocześnie Agnieszka Pomaska nie chciała jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy prezydent Warszawy mógłby zostać następcą Donalda Tuska. – Ja dzisiaj nie chcę składać żadnych deklaracji za Rafała Trzaskowskiego. Ale tak, uważam, że jest liderem dla nas wszystkich. Jest jedną z ważniejszych postaci polskiej polityki – zaznaczyła.

Posłanka KO: Jestem dumna z kandydata i sztabu

Posłanka KO podkreśliła, że jest "bardzo dumna" z kandydata jej formacji. – Jestem dumna z samego sztabu i wszystkich, którzy zapracowali na ten wynik – powiedziała Pomaska.

– Ja bym chciała znać odpowiedź na pytanie, czy coś można było konkretnego, jednego zrobić inaczej, żeby wygrać te wybory. Wydaje mi się, że tak nie jest – przyznała parlamentarzystka. – Analizy, które są publicznie prezentowane przez dziennikarzy, przez politologów, wskazują na to, że nie było jakiegoś jednego czynnika, który sprawił, że tych wyborów nie wygraliśmy – dodała.

Jak zaznaczyła posłanka, przed sztabem stoi zadanie stworzenia "głębokiej analizy", by "zastanowić się, czy coś mogliśmy zrobić lepiej, więcej". – Zawsze można lepiej, zawsze można więcej i rozumiem, że dzisiaj nasi wyborcy są smutni, rozczarowani, ale idziemy dalej, idziemy do przodu – powiedziała Agnieszka Pomaska.

