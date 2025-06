Ciemne chmury nad koalicją. Polacy mają wątpliwości

Po porażce Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, w koalicji rządowej narasta wzajemna niechęć. Pojawiły się głosy domagające się rozliczeń. W czwartek doszło do spotkania liderów koalicji, a następnie wspólnej konferencji prasowej, jednak bez premiera i przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Z mediami spotkali się Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) i Szymon Hołownia (Polska 2050).

Lider ludowców przekonywał, że "koalicja ma się dobrze". Z kolei marszałek Sejmu przekazał, że koalicjanci razem z Tuskiem "podjęli kilka decyzji dotyczących tego, jak będzie w najbliższych tygodniach wyglądała współpraca". – Oczekujemy, że pan premier przedstawi nam w najbliższym czasie swoją autorską wizję rekonstrukcji rządu. I my się do tego ustosunkujemy – zapowiedział.

Co trzeci badany wieszczy rozpad koalicji

W tym tygodniu głosowane będzie wotum zaufania dla rządu. Stąd pytania, czy obecna koalicja przetrwa do jesieni 2027 roku, kiedy to powinny, zgodnie z kalendarzem wyborczym, odbyć się kolejne wybory parlamentarne. "Czy Pani/Pana zdaniem rządząca obecnie Polską koalicja KO-Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) i Lewica przetrwa do końca kadencji Sejmu jesienią 2027 roku?" – takie pytanie postawiła pracownia SW Research w badaniu zrealizowanym na zlecenie rp.pl.

Okazuje się, że co trzeci badany spodziewa się rozpadu koalicji. "Tak" – odpowiedziało 39,2 proc. badanych. Odpowiedzi "nie" udzieliło 32,1 proc. respondentów, a zdania w tej sprawie nie ma 28,7 proc. ankietowanych.

– Więcej kobiet (41 proc.) niż mężczyzn (37 proc.) wierzy w trwałość koalicji. Z kolei mężczyźni częściej niż kobiety są zdania, że koalicja się rozpadnie (37 proc. wobec 28 proc.). W podziale na wiek, najczęściej – w opinii osób po 50. roku życia – koalicja ma szanse na przetrwanie (43 proc.). Natomiast przekonanie o jej rozpadzie najczęściej pojawia się u osób w wieku 25–34 lata (35 proc.). Czterech na dziesięciu (40 proc.) mieszkańców największych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) uważa, że koalicja nie dotrwa do 2027 roku. Najwięcej wiary w przetrwanie koalicji wykazują mieszkańcy miast średniej wielkości – 43 proc. respondentów z miast liczących 20–99 tys. mieszkańców wierzy, że koalicja przetrwa – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.

