Dlaczego chrześcijaństwo przegrywa starcie z islamem? Dramatyczne dane

Oto kilka najważniejszych ustaleń (podaję je za portalem pch24.pl): „Raport Pew opublikowany 5 czerwca br.: „How the Global Religious Landscape Changed from 2010 to 2020” zawiera dane z ponad 2700 źródeł, w tym spisów powszechnych, badań demograficznych i rejestrów populacji. Niektóre szacunki pochodzą z danych z 2020 r., które nie były udostępnione do 2024 r. z powodu tak zwanej pandemii COVID-19. Obecny raport dotyczy 201 krajów i skupia się na siedmiu kategoriach religijnych: chrześcijanach, muzułmanach, hinduistach, buddystach, żydach, osobach należących do innych, mniej znanych religii i niezrzeszonych religijnie. Oszacowano, że w ciągu minionej dekady, całkowita liczba chrześcijan wzrosła o 22 miliony, a całkowita liczba muzułmanów wzrosła aż o 327 milionów (przewyższa wszystkie inne religie razem wzięte). Na świecie było 2,3 miliarda chrześcijan w 2020 roku. Tuż za nimi plasują się wyznawcy islamu – 2 miliardy. Inną, jedyną „grupą religijną”, która odnotowała wzrost dotyczyła osób identyfikujących się jako niewierzący „bezwyznaniowcy”.

Powolna islamizacja Polski?

Co do tego, że z roku na rok rośnie liczba muzułmanów nikt chyba nie ma wątpliwości. Z danych wynika, uwaga, że w ciągu dziesięciu lat liczba nowych muzułmanów była dziesięć razy większa niż liczba nowych chrześcijan. Niedawno zjawisko to można było zaobserwować w Polsce – polecam okładkę „Do Rzeczy” z tytułem, który mówi sam za siebie: „Polska katolicka czy muzułmańska”. Na naszych oczach dokonuje się islamizacja Polski. To, co wcześniej wydarzyło się w innych państwach europejskich, dzieje się u nas. Nie wolno się łudzić, że mowa o odległej i być może mało realistycznej przyszłości. Dla przypomnienia pokażę, jak to wyglądało gdzie indziej. Jeszcze w 1951 roku w Wielkiej Brytanii mieszkało jedynie 0,1 proc. ludności niebiałej. W 2021 roku było to już 17 proc. Największe zmiany zaszły w dużych miastach – w aglomeracji londyńskiej biali stanowili w 2021 roku 54 proc., z czego tylko 34 proc to biali Brytyjczycy. Wniosek jest szokujący: Brytyjczycy stali się mniejszością we własnej stolicy. Większość stanowią imigranci i ich potomkowie, w ogromnej części muzułmanie.