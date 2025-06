Tusk wywołał burzę. "Odlatuje z Giertychem", "przecież to kryminał"

Spór o wybory prezydenckie przybiera na sile. Po dzisiejszych oświadczeniach części sędziów SN oraz byłych prezesów TK, jak również w kontekście coraz częstszych wypowiedzi polityków koalicji rządzącej, w których negatywnie oceniają podejmowane próby podważenia wyniku wyborów prezydenckich, premier Donald Tusk postanowił wydać koalicjantom stosowne wytyczne.

"Przed liderami Koalicji 15X poważna próba. Wiem, trudno znaleźć legalne i skuteczne sposoby działania w tym ustrojowym bałaganie, jaki odziedziczyliśmy po PiS. Jeśli nie wiecie, jak się zachować, to na wszelki wypadek zachowajcie się przyzwoicie. I nie dajcie się podzielić" – napisał premier w mediach społecznościowych.

Fala komentarzy

Słowa Tuska są szeroko komentowane. Politycy opozycji zarzucają mu, że namawia do łamania prawa. Szefa rządu krytykuje jednak również Anna Żukowska z Nowej Lewicy.

"Przecież to właśnie Pan tym wpisem dzieli – insynuując, że któryś z liderów zachowuje się „nieprzyzwoicie”, nie wskazując ani który ani co Pan przez to rozumie. No cóż, może to haiku wyłuszczy Adam Szłapka, bo niewątpliwie dziennikarze będą pytać, co konkretnie miał Pan na myśli" – stwierdziła poseł.

twitter

"»Wiem, trudno znaleźć legalne i skuteczne sposoby działania«. I to napisał premier polskiego rządu? Niebywałe" – stwierdził Michał Dworczyk.

twitter

"Pan publicznie namawia swoich koalicjantów do łamania prawa i popełniania przestępstw. Tym samym stanął Pan za Romanem Giertychem, razem z nim odlatuje. A tak naprawdę ujawnił Pan, że ta cała hucpa, którą obserwujemy po przegranej Trzaskowskiego to Pana plan na zamach stanu. Nie uda się" – podkreśla Sebastian Kaleta, były wiceminister sprawiedliwości.

twittertwitter

"Premier, który akceptuje szaleńczy galop Giertycha mówi, że trudno mu znaleźć legalne sposoby działania, kwestionuje demokratyczny wybór i kieruje zawoalowane groźby wobec koalicjantów. Uśmiechnięta Polska 2025. Czy mamy być zakładnikami obłędu Tuska i Giertycha?" – dodaje Radosław Fogiel z PiS.

twittertwittertwitterCzytaj też:

"Droga na margines". W KO mają dość GiertychaCzytaj też:

Wyszła kolejna zmiana głosów. Rusza śledztwo ws. jednej z komisji