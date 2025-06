Tusk: Skończyły się wakacje wojskowe dla Europy

Na konferencji prasowej po czwartkowym szczycie Unii Europejskiej w Brukseli szef polskiego rządu Donald Tusk mówił o wydatkach na obronność i polskiej prezydencji w UE.

Premier nawiązał do zakończonego w środę szczytu NATO w Hadze. Państwa członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego zobowiązały się do zwiększenia wydatków na obronność do 5 proc. PKB do 2035 r. Każdy kraj będzie co roku przedstawiać plany dotyczące zwiększenia wydatków.

– Bardzo się cieszę, że nie tylko prezydencja była polska, ale także te ostatnie dwa dni, a więc finał tej prezydencji też był bardzo polski. Mimo wielkich trudności i wątpliwości udało się uzyskać zgodę wszystkich członków Paktu Północnoatlantyckiego co do wysokości wydatków na zbrojenia. I ustalono, że ten poziom będzie polski, to znaczy 5 proc. – powiedział Tusk.

Tusk o podejściu Trumpa do Europy

Szef polskiego rządu przekazał, że w środę odbyło się spotkanie tzw. grupy przyjaciół Ukrainy, do której należą: Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Polska. Wziął w nim udział także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który wcześniej spotkał się w Hadze z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Donald Tusk zauważył, że średnia europejska, jeżeli chodzi o wydatki na obronność, "nie jest zadowalająca". Jak podkreślił, "nie wszyscy entuzjastycznie podeszli do tego zobowiązania na poziomie 5 proc.". Kraje geograficznie oddalone od Rosji wciąż niechętnie zwiększają budżety obronne.

– Wszyscy będziemy się nawzajem pilnować. Wydaje się, że wreszcie dotarło do wszystkich, że stanowisko prezydenta Donalda Trumpa i administracji waszyngtońskiej jest jednoznaczne, że skończyły się wakacje wojskowe dla Europy – powiedział premier. – Polska jest wzorem do naśladowania w kwestii obronności. Żyjemy w czasach poważnych zagrożeń, Europa nie może być bezbronna. Przełomem jest to, że realnie ruszyliśmy z inwestycjami w obronność, a osiągnięcie progu 5 proc. PKB przez niektóre państwa to wyraźny sygnał naszej determinacji – dodał.

Czytaj też:

"Tchórzostwo krajów NATO". Mocne słowa po szczycie w HadzeCzytaj też:

Erdogan: Trump przystąpi do rozmów między Ukrainą a Rosją pod jednym warunkiem