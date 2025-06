Kto jest wiceprezesem PiS? Zaskakująca reakcja posła

Jarosław Kaczyński został wybrany na prezesa Prawa i Sprawiedliwości na kolejną kadencję. Nie było innego kandydata.

– Bardzo serdecznie dziękuję. Być wybrany na szefa największej partii polskiej prawicy, obozu patriotycznego to jest ogromny zaszczyt. Być wybrany po raz siódmy to jest zaszczyt już zupełnie niebywały. A mam jeszcze – tu się pochwalę – osiągnięcia z czasów sprzed Prawa i Sprawiedliwości, kiedy byłem szefem Porozumienia Centrum – przypomniał Kaczyński.

Dodał, że wybór na kolejną kadencję to dla niego wielkie zobowiązanie. – Podjęliście Państwo pewne ryzyko. Mam już swoje lata i nie ma co tego ukrywać, ale wierzę że dam radę. Dać radę mogę tylko z Państwem, koleżanki i koledzy – podkreślił 76-letni polityk, zwracając się do działaczy PiS obecnych na partyjnym kongresie w Pszysusze (woj. mazowieckie).

Ilu jest obecnie wiceprezesów w PiS?

Rada Polityczna PiS dokonała również wyboru nowych wiceprezesów partii, którymi zostali posłowie: Zbigniew Ziobro, Przemysław Czarnek i Anna Krupka, a także europoseł Tobiasza Bocheński.

Na karcie do głosowania nie pojawiło się natomiast nazwisko dotychczasowego wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, europosła Mariusza Kamińskiego.

Poseł PiS Marcin Horała zapytany na antenie TVN24, jaka jest obecnie liczba wiceprezesów partii, odpowiedział, że jest ich jedenaścioro.

Kamiński już nie jest wiceszefem partii. Horała komentuje

Na dodatkowe pytanie, kto przestał pełnić tę funkcję, polityk odpowiedział: "Już nie pamiętam, przepraszam. Nie uczyłem się tego na pamięć".

W pewnym momencie parlamentarzysta wyjął smartfona i przeczytał listę wiceprezesów ugrupowania z ekranu urządzenia.

Odnosząc się do braku na tej liście Mariusza Kamińskiego, podkreślił, że "w każdej partii jest tak, że przychodzi nowa kadencja, a trochę te składy władz partyjnych się zmieniają".

