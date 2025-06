Wysocka-Schnepf: Hołownia jako tymczasowy prezydent przywraca praworządność

We wtorek Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego wyda uchwałę o ważności wyborów prezydenckich. Z kolei na 6 sierpnia powinno zostać zwołanie Zgromadzenie Narodowe, przed którym prezydent-elekt Karol Nawrocki złoży przysięgę prezydencką. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że ma zamiar je zwołać.

Poseł KO Roman Giertych kreśli scenariusz, w którym marszałek ogłasza przerwę w Zgromadzeniu, aby przeliczyć głosy w całym kraju. Na ten czas Hołownia miałby przejąć obowiązki prezydenta, na co lider Polski 2050 zareagował krytycznie. To jednak nie sprawiło, aby kolejne osoby sympatyzujące z obecną władzą suflowały marszałkowi takie rozwiązani. Wśród nich Dorota Wysocka-Schnepf z TVP Info. W rozmowie z byłym premierem Leszkiem Millerem stwierdziła, że Hołownia mógłby "przywrócić praworządność".

Pracownica z TVP Info: Tymczasowy prezydent, nawet jeśli Nawrocki wygrał

– Jest ten scenariusz, o którym mówią poważni prawnicy. To znaczy, że rzeczywiści 6 sierpnia jest zwołane Zgromadzenie Narodowe, ale jest ogłoszona przerwa. I nawet jeśli, co jest bardzo prawdopodobne, później w wyniku przeliczeń okazuje się, że Karol Nawrocki zostaje prezydentem, to Szymon Hołownia jako tymczasowy prezydent przywraca praworządność. To znaczy podpisuje te wszystkie ustawy, które są do tego potrzebne. On byłby, znaczy przeszedłby to historii w pewnym sensie robiąc coś takiego – powiedziała prowadząca program.

– Wyobrażam sobie jego odroczenie przez Szymona Hołownię. Polska polityka zyskuje wtedy czas, bo o wyborach prezydenckich wszystko wiadomo oprócz jednej rzeczy – jaki był wynik. Czy Hołownia się na to zdobędzie? Osobiście nie wygląda mi na osobę, która mogłaby tak postąpić – odparł Miller. Polityk widzi także rolę dla Karola Nawrockiego, który "okazałby się mężem stanu, gdyby zwrócił się z orędziem, w którym domagałby się ponownego liczenia głosów".

