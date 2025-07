Trump zaostrza spór z byłym współpracownikiem. Ostrzega go przed deportacją

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaostrzył swoją retorykę wobec miliardera Elona Muska w związku z krytyką projektu ustawy budżetowej "One Big Beautiful Bill Act". Spór wybuchł po tym, jak Musk skrytykował przepisy przewidujące m.in. likwidację dopłat do samochodów elektrycznych oraz wprowadzenie nowych podatków na panele słoneczne, co mogłoby poważnie zaszkodzić interesom biznesowym Muska.

Wielkie pieniądze w tle sporu

W wypowiedzi na temat ewentualnej deportacji Muska Trump zagroził: – Nie wiem, będziemy musieli to sprawdzić. Może DOGE wróci po Elona. Wiecie, czym jest DOGE? To potwór, który może go zjeść. Czy to nie byłoby straszne? – dopytywał retorycznie Trump. W ten sposób prezydent nawiązał do Departamentu Efektywności Rządowej (DOGE), agencji powołanej z inicjatywy Muska, której zadaniem jest ograniczanie wydatków budżetowych.

Konflikt nabrał tempa po tym, jak Musk skrytykował ustawę budżetową, która zakłada cięcia podatków, ale jednocześnie likwidację państwowych dotacji do samochodów elektrycznych i obciążenie właścicieli paneli słonecznych dodatkowymi opłatami. Trump uważa, że Musk sprzeciwia się ustawie, ponieważ może stracić miliony dolarów wsparcia, i jednocześnie ostrzegł, że miliarder może "stracić znacznie więcej".

Musk zostanie deportowany?

Na platformie Truth Social Trump napisał, że jeśli Musk utraci państwowe wsparcie, "będzie musiał wrócić do RPA", kraju, w którym się urodził. Skrytykował również koszty produkcji rakiet, satelitów i aut elektrycznych, których wytwarzanie jest domeną firm należących do Muska.

Elon Musk nie pozostał dłużny Trumpowi. Nazwał ustawę "chorą" i zapowiedział, że w przypadku jej przyjęcia stworzy własną partię polityczną pod nazwą "Partia Ameryki". W poniedziałek ostrzegł także republikańskich ustawodawców, że ci, którzy poprą budżet z nowym pułapem długu sięgającym 5 bilionów dolarów, mogą spodziewać się opozycji w przyszłych wyborach.

"Nasz kraj potrzebuje alternatywy wobec jednopartyjnych rządów demokratyczno-republikańskich, by ludzie naprawdę mieli głos" – oświadczył Musk na platformie X. Dodał także, że każdy członek Kongresu, który zagłosuje za ustawą budżetową, "powinien się wstydzić".

