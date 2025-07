Sikorski odpowiada Dudzie. Wspomniał o karze śmierci

Andrzej Duda w wywiadzie dla Otwartej Konserwy, Nowego Ładu i Klubu Patriotycznego został zapytany o zamieszanie w wymiarze sprawiedliwości i możliwość resetu konstytucyjnego. – To, co się dzieje, to w jakiejś części dla mnie jako prawnika jest oszałamiające. Widzę ludzi, których do niedawna uważano za autorytety prawnicze, którzy dzisiaj wzywają do łamania prawa, konstytucji w imię jakiegoś "wyższego dobra", którym jest utrzymanie przez nich koryta i wpływów – powiedział prezydent.

Zaskakujące słowa. Prezydent o wieszaniu za zdradę

Padło również bezpośrednie nawiązanie do sędziów. – Jeżeli zaangażowana politycznie część środowiska sędziowskiego nie opamięta się i nie zrobi samoresetu, to skończy się na tym, że trzeba będzie wszystkich tych ludzi wyrzucić ze stanu sędziowskiego, bez prawa do stanu spoczynku. Być może przyjdzie w końcu taki dzień, że trzeba będzie to zrobić – zaznaczył Andrzej Duda.

W wypowiedzi prezydenta pojawiły się bardzo stanowcze słowa.

– Niedawno jeden człowiek powiedział do mnie bardzo brutalnie: wie pan, dlaczego w Polsce jest tyle zdrady i warcholstwa bezczelnego? Ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę. To straszne, ale w tych słowach jest prawda – stwierdził Duda.

Sikorski: Kara śmierci została zniesiona

Do wypowiedzi prezydenta odniósł się w mediach społecznościowych minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

"Uprzejmie informuję Pana Prezydenta Andrzeja Dudę, że – na dobre i na złe – Polska jest od 2000 roku związana protokołem Nr 6 do konwencji Rady Europy o ochronie praw człowieka, który zniósł karę śmierci" – napisał szef MSZ.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie przewiduje wypowiedzenia ani konwencji ani protokołu" – dodał.

Na słowa prezydenta Andrzeja Dudy zareagował również poseł KO Roman Giertych.

"Słowa Andrzeja Dudy, że należy wieszać jego przeciwników politycznych to moim zdaniem przesunięcie kolejnej granicy w debacie publicznej. Te słowa skończą się jakimś zabójstwem politycznym, bo do tego w swej istocie zmierzają. Są nawoływaniem do zbrodni. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu prokuratura udawała przynajmniej, że ściga takie czyny. Gdy natomiast dwa miesiące temu kilkudziesięciu posłów PiS wyło na mnie 'morderca', to śledztwo do dzisiaj nie jest wszczęte" – napisał na portalu X parlamentarzysta.

