Tusk w Rzymie: Apeluję do całego świata demokratycznego

Donald Tusk wziął udział w konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. To cykliczne wydarzeni, które odbywa się po raz czwarty. Poprzednie edycje zorganizowano w szwajcarskim Lugano, Londynie i Berlinie. W konferencji biorą udział m.in. premier Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Premier podkreślił w trakcie swego wystąpienia, że nie będzie żadnej odbudowy Ukrainy bez zwycięstwa na wojnie. – Spotykamy się tutaj dzisiaj, aby omówić, w jaki sposób pomóc Ukrainie nie tylko żeby przetrwała, ale żeby wygrała i żeby powstała na nowo. Nie tylko w sensie materialnym, ale również w sensie duchowym i społecznym – stwierdził premier Donald Tusk w Rzymie, podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy.

Tusk podkreślił, że zwycięstwo Ukrainy to kwestia bezpieczeństwa dla całej Europy. Jak doprecyzował, zwycięstwo oznacza jednolitość terytorium, suwerenność oraz sprawiedliwy i trwały pokój.

Tusk: To wojna o Europę

Premier podkreślał w trakcie wystąpienia, że proces odbudowy będzie wielowymiarowy i obejmie transport, handel, inwestycje.

– Głęboko wierzę, że wszyscy teraz rozumiemy, że nie jest to wojna, która toczy się tylko o Ukrainę. Ta wojna toczy się o Europę i za Europę, a być może nawet za świat i dla świata takim, jakiego go znamy. Bo na całym świecie pojawiają się pęknięcia. To wojna pomiędzy cywilizacją a barbarzyństwem – stwierdził premier.

– Z Rzymu, jednej z kolebek naszej cywilizacji, apeluję do całego świata demokratycznego. Nasze sumienia nie mogą spocząć, kiedy Putin atakuje cywilów, noc za nocą. Koniec tej wojny musi być naszym wspólnym celem. Teraz jest czas, żeby otworzyć nowy rozdział – rozdział odbudowy Ukrainy w pokoju – kontynuował Donald Tusk.

