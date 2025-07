Morawiecki: Kto wam zabronił zablokować pakt migracyjny?

PiS i Konfederacja krytykują bierność rządu wobec narastającego problemu nielegalnej imigracji do naszego kraju. Po wielu miesiącach, pod naciskiem społecznym, premier zdecydował o przywróceniu czasowych kontroli na granicy z Niemcami i Litwą. Nie zablokowało to jednak całkowicie przerzucania przez niemieckie służby imigrantów. Pojawiają się doniesienia, że próby przerzutów mają miejsce na tzw. zielonej granicy.

MSWiA odpowiada, że sytuacja jest pod kontrolą, a imigracja do Polski jest mniejsza niż za poprzedniej władzy. Jednocześnie minister Tomasz Siemoniak przekonuje, że nie potrzeba referendum dot. nielegalnej imigracji.

– Panowie rządzący, krótki apel do was, bo widzę, że dostaliście biegunki i kłamiecie ws. nielegalnej imigracji. Czy jesteście w panice, bo zorientowaliście się, że wpuściliście do Polski ponad 10 tysięcy nielegalnych imigrantów. Proste pytanie, kto wam nie pozwolił zablokować paktu migracyjnego? Bruksela czy Berlin? – pyta w nagraniu opublikowanym w serwisie X były premier Mateusz Morawiecki.

Sondaż: Polacy chcą referendum ws. imigracji

W referendum, które odbyło się przy okazji wyborów parlamentarnych 15 października 2023 roku, zdecydowana większość głosujących odrzuciła przyjęcie migrantów w ramach relokacji – prawie 97 proc. wybrało odpowiedź "nie". Jednak frekwencja w referendum nie przekroczyła wymaganych 50 proc. (wyniosła dokładnie 40,91 proc.), więc jego wynik nie był wiążący.

Temat powraca w związku z kryzysem migracyjnym na zachodniej granicy RP. W sondażu SW Research dla rp.pl zadano pytanie: "Czy wzięłaby Pani/wziąłby Pan udział w referendum, w którym pytanie brzmiałoby 'Czy jesteś za odrzuceniem przymusowego przyjmowania nielegalnych migrantów, które skutkuje ryzykiem spadku bezpieczeństwa osobistego i ekonomicznego?'". Chęć zagłosowania zadeklarowało ponad 70 proc. respondentów. 50,4 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 23,4 proc. "raczej tak". Udział w referendum z takim pytaniem zdecydowanie odrzuciło 7,4 proc. pytanych, a kolejne 6,5 proc. raczej odrzuca możliwość udania się na głosowanie. 12,3 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

