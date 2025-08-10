NATO na lato

OGLĄDANIE NA ŻĄDANIE | Komedia akcji „Sojusznicy” ćwierć wieku temu byłaby zapewne hitem kinowym, a w obsadzie widzielibyśmy może Arnolda Schwarzeneggera, może Harrisona Forda albo Eddiego Murphy’ego.
Tamte czasy jednak minęły i dziś bezpretensjonalna, zabawna i prozachodnia produkcja święci triumfy w streamingu. Świeżo upieczony prezydent USA, dobroduszny i nieco naiwny były aktor kina akcji (John Cena) zderza się tu ze zmęczonym (szósty rok u władzy), rozczarowanym i nieco cynicznym premierem Wielkiej Brytanii (Idris Elba). Panowie czują do siebie instynktowną niechęć, ale gdy rosyjski handlarz bronią zestrzeli ich samolot, będą musieli nauczyć się współpracować.
Fabuła wymaga od widza mocnego zawieszenia niewiary.
Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
