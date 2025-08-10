NATO na lato

Tamte czasy jednak minęły i dziś bezpretensjonalna, zabawna i prozachodnia produkcja święci triumfy w streamingu. Świeżo upieczony prezydent USA, dobroduszny i nieco naiwny były aktor kina akcji (John Cena) zderza się tu ze zmęczonym (szósty rok u władzy), rozczarowanym i nieco cynicznym premierem Wielkiej Brytanii (Idris Elba). Panowie czują do siebie instynktowną niechęć, ale gdy rosyjski handlarz bronią zestrzeli ich samolot, będą musieli nauczyć się współpracować.

Fabuła wymaga od widza mocnego zawieszenia niewiary.