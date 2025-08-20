"Jest koniecznością". Zaskakujące słowa polityka PiS o migracji

Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej odniósł się do zbiórki podpisów i samej kwestii referendum w środę na antenie Radia Wnet.

– Jesienią tego roku złożymy taki projekt. Są podpisy, tak, są podpisy, ale bardzo proszę o to, żeby tych podpisów było jeszcze więcej, dlaczego? Dlatego, żeby ci, którzy dziś Polską rządzą, koalicja 13 grudnia, nie mogła wrzucić do niszczarki tych podpisów. Tych podpisów musi być bardzo, ale to bardzo dużo – zapewnił Mariusz Błaszczak.

Błaszczak: Złożymy projekt z wielką liczbą podpisów

W rozmowie padły konkretne liczby. Na pytanie, czy nie brakuje podpisów, Błaszczak stanowczo odpowiedział: "Nie, bo to jest taki próg 500 tysięcy".

– Natomiast tych podpisów chcemy zebrać dużo, dużo więcej, a więc jeszcze przystąpimy z taką ofensywą, ze zbiórką podpisów, wtedy, kiedy skończą się wakacje – podkreślił.

PiS w związku z inicjatywą planuje jeszcze jedno wydarzenie. – Pan prezes Jarosław Kaczyński ogłosił manifestację, taką manifestację chcemy zorganizować 11 października tego roku i wtedy zakładam, że złożymy projekt z wielką liczbą podpisów – przekazał Błaszczak.

Szef klubu PiS: Legalna migracja jest koniecznością

Szef klubu parlamentarnego PiS zabrał również głos ws. legalnej migracji.

– Legalna migracja w sytuacji, w której przyjeżdżają ludzie do pracy, do pracy, której nie wykonują Polacy, jest koniecznością. Jeżeli ci ludzie przyjeżdżają do pracy, a potem wyjeżdżają, to myślę, że bez tej pracy (…) gospodarka polska by nie mogła się rozwijać – powiedział Mariusz Błaszczak.

Jak stwierdził, "zagrożeniem dla nas jest nielegalna migracja, zagrożeniem dla nas są ci inżynierowie, którzy są już przerzucani z Niemiec do Polski (…), a nie ci, którzy przyjeżdżają, żeby pracować".

Czytaj też:

Rząd Tuska na wojnie z Polakami sprzeciwiającymi się masowej imigracjiCzytaj też:

"Polska dla Polaków, Polacy dla Polski". Wkrótce wielki marsz antyimigracyjny