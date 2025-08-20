Ławrow: Rozmowy o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy bez Rosji, to droga donikąd

– Nie możemy pogodzić się z faktem, że teraz proponuje się rozwiązanie kwestii bezpieczeństwa (…) bez Federacji Rosyjskiej. To się nie sprawdzi – mówił Ławrow po spotkaniu ze swoim jordańskim odpowiednikiem. – Jestem pewien, że Zachód i, przede wszystkim, Stany Zjednoczone rozumieją doskonale, że poważne rozmowy o kwestiach bezpieczeństwa bez Federacji Rosyjskiej to utopia.

Wspomniał o rosyjskich gwarancjach z 2022 roku

Ławrow przypomniał jednocześnie, że Rosja ma własną wizję "prawdziwie wiarygodnych" gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Według niego przykładem mogłyby być propozycje przedstawione w Stambule w 2022 roku, które zakładały neutralność Ukrainy i rezygnację z ambicji członkostwa w NATO.

Moskwa proponowała wówczas, aby bezpieczeństwo Ukrainie gwarantowali stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, czyli Chiny, Wielka Brytania, Francja, stany Zjednoczone oraz sama Rosja. Ukraina odrzuciła tę koncepcję, argumentując, że dawałaby ona Moskwie prawo weta w kluczowych sprawach, uniemożliwiając realną pomoc w przypadku ponownej agresji.

Ławrow skrytykował europejskich liderów

Szef rosyjskiego MSZ ostro skrytykował działania przywódców europejskich. Według Ławrowa Europejczycy próbują wywierać presję Donalda Trumpa, aby ten zmienił swoje stanowisko wobec wojny na Ukrainie, co określił jako eskalację napięć i działania "niezręczne" oraz "nieetyczne". Ławrow zarzucił również Europie brak konstruktywnych propozycji dotyczących zakończenia konfliktu.

Państwa europejskie podtrzymują stanowisko, że negocjacje mogą mieć sens jedynie po wcześniejszym zawieszeniu broni. Donald Trump jeszcze przed spotkaniem z Władimirem Putinem na Alasce podzielał tę perspektywę, jednak z biegiem czasu przesunął się bliżej stanowiska Moskwy – twierdzi, że rozmowy o pokoju mogą toczyć się równolegle z trwającymi działaniami wojennymi.

Jakie propozycje gwarancji bezpieczeństwa padły podczas ostatnich rozmów w USA?

Aktualnie w przestrzeni międzynarodowej trwa dyskusja nad możliwym kształtem zachodnich gwarancji dla Kijowa. Według doniesień medialnych mogłyby one obejmować wsparcie militarne, logistyczne i szkoleniowe ze strony państw NATO, ale bez bezpośredniego udziału żołnierzy amerykańskich w walkach.

Po poniedziałkowych rozmowach, które odbyły się w Białym Domu najbardziej prawdopodobne wydaje się, że gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy obejmą m.in. pakiet amerykańskiej broni wart 90 mld dolarów. Według "Financial Times", wcześniej Ukraina zaproponowała zakup amerykańskiego uzbrojenia o wartości 100 mld dolarów z europejskich funduszy oraz współpracę z USA przy produkcji dronów za 50 mld dolarów.

Czytaj też:

Trump porównał Teksas i Krym. "Leży na środku oceanu"Czytaj też:

Spotkanie Putin-Zełenski. Padła zaskakująca propozycja