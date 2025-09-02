Watykańska lekcja dla MSZ Radosława Sikorskiego

Czytelnicy „Do Rzeczy” niewątpliwie dobrze znają tę skandaliczną sprawę. W tygodniku pisał o tym Sławomir Siwek, ja sam skomentowałem sprawę na portalu. Dlatego przypomnę tylko krótko. Ministerstwo oburzyło się po tym, jak dwaj biskupi – najpierw Antoni Długosz, a później Wiesław Mering – krytycznie ocenili na Jasnej Górze politykę migracyjną rządu Donalda Tuska. Szczególną złość resortu wywołał drugi z hierarchów, który w dosadnych słowach oskarżył Koalicję Obywatelską o silne, proniemieckie sympatie. W efekcie MSZ złożyło do Watykanu oficjalny protest dyplomatyczny, domagając się ukarania obu biskupów – na przykład poprzez ich odwołanie.