Zełenski: Słowacja nie pozostanie bierna w sprawie Ukrainy

Rozmowa, określona przez ukraińskiego przywódcę jako merytoryczna, objęła szeroki zakres tematów – od bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, przez kwestie energetyczne, po współpracę gospodarczą i infrastrukturalną.

"Słowacja nie pozostanie bierna"

"Słowacja nie pozostanie bierna. Premier opowiedział mi o swoich kontaktach w Chinach. Osobnym i ważnym tematem była niezależność energetyczna Europy – rosyjska ropa, podobnie jak rosyjski gaz, nie ma przyszłości" – napisał Zełenski na platformie X, podkreślając strategiczne znaczenie współpracy z Bratysławą.

Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, że Słowacja aktywnie wspiera europejskie aspiracje Ukrainy i Mołdawii. "To niezwykle ważne. Równie ważne jest to, że dwustronna współpraca w sprawach gospodarczych, energetycznych i infrastrukturalnych wzmacnia nasze narody i nasze kraje. Dialog ze Słowacją będzie kontynuowany" – podkreślił Zełenski.

twitter

"Pragmatyczna współpraca"

"Premier Fico wskazał, że choć mamy różne poglądy w niektórych sprawach, pragmatyczna współpraca słowacko-ukraińska ma wiele pozytywnych aspektów" – dodał prezydent Ukrainy. Spotkanie obu przywódców odbyło się kilka dni po wizycie Fico w Chinach, gdzie spotkał się z Władimirem Putinem. Wizyta ta wywołała wcześniejsze kontrowersje w kontekście polityki Słowacji wobec wojny w Ukrainie i ewentualnej akcesji Ukrainy do UE i NATO.

Zełenski zaznaczył również znaczenie bezpieczeństwa w regionie i współpracy z liderami "koalicji chętnych" w celu wsparcia pokoju i stabilizacji. Spotkanie w Użhorodzie pokazuje, że mimo różnic politycznych i wcześniejszych napięć, Ukraina i Słowacja pozostają partnerami gotowymi do dialogu i współpracy w kluczowych kwestiach regionalnych i europejskich.

Czytaj też:

Na Ukrainie powstanie strefa buforowa? Nowe informacje z USACzytaj też:

Ukraińskie media o Nawrockim: Nie można go nazwać przyjacielem Ukrainy