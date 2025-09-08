"Kolejny sondaż z idiotycznym pytaniem". Kukiz ma propozycję innego pytania

W Polsce już chyba wszyscy zdążyli przyzwyczaić się do kuriozalnych czasami pytań stawianych uczestnikom politycznych sondaży. Wciąż jednak zdarzają się w tym zakresie pewne nieznaczne zaskoczenia.

Tusk czy Nawrocki? Sondażownia pyta, kto ma ustąpić

Poseł Paweł Kukiz zwrócił uwagę na jedną z takich "perełek". Chodzi pytanie jakie dostali respondenci sondażowni Opinia24. Pechowców, z którymi się skontaktowano zapytano o to, kto ma ustąpić w sporze premier Tusk prezydent Nawrocki.

"Kto komu, Pana/i zdaniem, powinien ustąpić w sporze między prezydentem Karolem Nawrockim a rządem Donalda Tuska (np. w obszarze wetowania ustaw)?" – tak dokładnie brzmiało pytanie.

"Najnowszy sondaż RMF FM pokazuje, że Polacy są podzieleni w kwestii sporu między prezydentem Karolem Nawrockim a rządem Donalda Tuska. Kto powinien w nim ustąpić? Najwięcej osób opowiada się za kompromisem obu stron" – czytamy w tekście RMF 24, do którego nawiązał Kukiz.

Kukiz: Kolejny sondaż z idiotycznym pytaniem

"Kolejny sondaż z idiotycznym pytaniem... Zamiast wołać, że obecny system, niedookreślony w prawie podział kompetencji władz wymaga natychmiastowej reformy, doprecyzowania, zmian w Konstytucji, to media pytają «kto ma ustąpić«" – napisał Kukiz na X.

Parlamentarzysta koła Wolni Republikanie zaproponował inne pytanie, jakie jego zdaniem warto byłoby zadać Polakom.

"Pytanie powinno brzmieć: «czy jesteś zwolennikiem systemu prezydenckiego czy systemu kanclerskiego», bo «ustąpić» to można miejsce w tramwaju" – uważa polityk.

