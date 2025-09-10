"Dobra współpraca z BBN". Kosiniak-Kamysz: Zadziałały polskie i sojusznicze procedury

– Za nami bardzo pracowita noc. Dla Wojska Polskiego, dla wszystkich służb, dla pilotów, dla personelu naziemnego, dla wszystkich elementów systemu bezpieczeństwa państwa polskiego. Od godzin wieczornych w dniu wczorajszym, de facto zaraz po moim przybyciu do Londynu, jestem w kontakcie z generałem Kliszem, który podejmował decyzje o uruchomieniu wszystkich sił i środków. Wszystkie systemy, wszystkie zasoby dostępne dla bezpieczeństwa państwa polskiego, potrzebne w tej operacji zostały uruchomione – przekazał szef MON.

–Zadziałały zarówno polskie, jak i sojusznicze procedury. Chciałbym podziękować przede wszystkim tym, którzy tę misję pełnią cały czas. Ten etap się zakończył, ale służba w wojsku i wszystkie powinności sojusznicze oczywiście trwają nadal. Szczególnie dziękuję pilotom Sił Powietrznych, oficerom Królewskich Sił Powietrznych Królestwa Niderlandów, holenderskim pilotom – wskazał wicepremier. Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował sojusznikom "którzy udzielają wsparcia i oczywiście Wojsku Polskiemu. Panujemy nad sytuacją".

"Bardzo dobra wymiana informacji"

– Jest to moment wymagający od nas współdziałania. Od początku były informowane najważniejsze osoby w państwie – pan prezydent, pan premier. To jest naturalne i tak będziemy postępować. Bardzo dobra wymiana informacji zachodzi pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i w drugą stronę – pomiędzy BBN a strukturami ministerstwa, jak również strukturami armii Wojska Polskiego – zaznaczył polityk.

Kosiniak-Kamysz powiedział, że wielokrotnie naruszono polską przestrzeń powietrzną. – Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzję o użyciu środków. Bardzo proszę wszystkich o ostrożność i stosowanie się do komunikatów. To jest moment, kiedy trzeba również zabezpieczyć szczątki zestrzelonych dronów – dlatego jeżeli ktoś je zaobserwuje, prosimy o przekazanie informacji służbom, przede wszystkim Policji – zaapelował szef MON.

Według ministra "to prowokacja na bardzo szeroką skalę". Wicepremier przekazał, że zakończył kolejne rozmowy i konsultacje z sojusznikami. – Poinformowałem ministrów obrony grupy E5, czyli tzw. Wielkiej Piątki – Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch – oraz nowego premiera Francji. Jestem w kontakcie z ministrami obrony Finlandii, Szwecji, Łotwy, Litwy – wszystkich naszych sojuszników. Oczywiście na bieżąco jesteśmy w kontakcie z Sojuszem Północnoatlantyckim, całą strukturą NATO – podsumował lider PSL.

