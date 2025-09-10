Ostre wystąpienie Kaczyńskiego. "To bardzo symboliczne"

Prezes PiS jak co miesiąc wraz z politykami Prawa i Sprawiedliwości chciał uczcić pamięć Ofiar Tragedii Smoleńskiej. Politycy złożyli kwiaty pod pomnikiem smoleńskim. Następnie Kaczyński zabrał głos i nawiązał do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

– Mamy dzisiaj szczególny dzień. Mamy do czynienia z atakiem na Polskę. To już nie jest przypadek w żadnym wypadku, to nie jest coś, co można by przypisać jakimś nieprzewidzianym działaniom, to jest po prostu atak – powiedział Jarosław Kaczyński.

Jego wystąpienie zakłócali kontrmanifestanci, którzy regularnie spotykają się pod pomnikiem smoleńskim oraz przy wjeździe na Wawel, aby uniemożliwić prezesowi PiS składanie kwiatów. Kaczyński w ostrych słowach zwrócił się do tych osób.

– To bardzo symboliczne, że w tym dniu, w którym potrzebna jest jedność – ci tutaj, którzy zawsze zbierają się przeciw nam, są jeszcze bezczelniejsi niż zwykle. Oni są po tamtej stronie. To zdumiewa, że policjanci zgadzają się na to, wbrew przepisom prawa. Wierzę, że to się skończy i będziemy zjednoczeni w walce o naszą suwerenność, pokój i będziemy mogli spokojnie czcić pamięć Ofiar katastrofy smoleńskiej – mówił prezes PiS.

Rosyjskie drony nad Polską. Wojsko: Akt agresji

W komunikacie wojska czytamy o "bezprecedensowym w skali naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron". "Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" – napisano.

Część dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną, została zestrzelona. Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków tych obiektów.

"Podkreślamy, że cały czas trwa operacja wojska i apelujemy o pozostanie domach. Najbardziej zagrożonymi rejonami są województwo podlaskie, mazowieckie i lubelskie" – podkreślono w komunikacie.

Apel Sztabu Generalnego do mieszkańców

Sztab Generalny Wojska Polskiego apeluje, aby w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich fragmentów nie zbliżać się do nich, nie dotykać ani ich nie przenosić. Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie.

"Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren" – czytamy w komunikacie.

Wcześniej premier Donald Tusk przekazał, że jest w stałym kontakcie z prezydentem i ministrem obrony.

