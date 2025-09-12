Polacy nie chcą iść na wojnę. Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń

Tylko co czwarty respondent zadeklarował gotowość, by chwycić za broń lub aktywnie wesprzeć wojsko.

Większość mówi "nie"

Sondaż pokazuje, że 57 proc. badanych nie planuje podejmować działań na rzecz obrony ojczyzny, nawet gdyby doszło do militarnego zagrożenia. Zaledwie 26 proc. ankietowanych wyraziło gotowość zgłoszenia się do wojska lub innej formy wsparcia armii. Co istotne, 17 proc. respondentów nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Dziennikarze "Super Expressu" oceniają wyniki jako "zdumiewające" i wskazują, że decyzje Polaków mogą wynikać zarówno z obaw o własne bezpieczeństwo, jak i sceptycyzmu wobec państwa. Jednocześnie podkreślają, że w obliczu realnego konfliktu sytuacja mogłaby wyglądać inaczej – część osób mogłaby zmienić zdanie.

Z kolei komentujący badanie eksperci zwracają uwagę, że niska deklarowana gotowość do walki może być efektem zmęczenia społeczeństwa kryzysami – od pandemii, przez inflację, po wojnę w Ukrainie. Pojawiają się także głosy, że Polacy nie wierzą, iż państwo zapewniłoby im odpowiednie warunki i wsparcie w czasie wojny.

Rosyjskie drony w polskiej przestrzeni

Badanie opublikowano w szczególnym momencie – kilka dni po incydencie z udziałem rosyjskich dronów. W nocy z 9 na 10 września kilkanaście bezzałogowców naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Na radarach odnotowano przynajmniej 19 dronów, z czego 17 odnaleziono. Poszukiwania wciąż trwają.

Bezzałogowce bądź ich szczątki zostały znalezione na terenie pięciu województw w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, między Rabiany-Sewerynów, Czyżów, Sobótka, Smyków. W czwartek wieczorem 17. dron został odnaleziony w miejscowości Przymiarki (powiat biłgorajski) – poinformowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

