Wojna bez rękawiczek

SPODE ŁBA | Zaskakującą szczerością popisał się niedawno emerytowany generał izraelski – Herzi Halevi. Potwierdził on, że ofiarą izraelskich ataków, jako zabici i ranni, padło do tej pory ponad 200 tys. mieszkańców Strefy Gazy, czyli więcej niż 10 proc. tamtejszej ludności.
Wypowiedzi generała w tej kwestii zacytował brytyjski dziennik „The Guardian”. Padły one podczas spotkania z mieszkańcami kibucu Ein HaBesor i były transmitowane w Internecie.
Oficer ten wie, co mówi. Do marca 2025 r. generał był szefem sztabu izraelskich sił zbrojnych. Podane przez niego liczby zgadzają się z oficjalnymi danymi, publikowanymi przez instytucje międzynarodowe i władze palestyńskie w Gazie. Zgodnie z nimi zginęło tam ok. 64 tys. Palestyńczyków, natomiast 164 tys. zostało rannych. Władze izraelskie nazywają te statystyki kłamliwą propagandą Hamasu.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
