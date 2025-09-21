Wojna bez rękawiczek

Wypowiedzi generała w tej kwestii zacytował brytyjski dziennik „The Guardian”. Padły one podczas spotkania z mieszkańcami kibucu Ein HaBesor i były transmitowane w Internecie.

Oficer ten wie, co mówi. Do marca 2025 r. generał był szefem sztabu izraelskich sił zbrojnych. Podane przez niego liczby zgadzają się z oficjalnymi danymi, publikowanymi przez instytucje międzynarodowe i władze palestyńskie w Gazie. Zgodnie z nimi zginęło tam ok. 64 tys. Palestyńczyków, natomiast 164 tys. zostało rannych. Władze izraelskie nazywają te statystyki kłamliwą propagandą Hamasu.