"Trzeba wyznaczyć czerwoną linię". Gen. Polko o zestrzeliwaniu rosyjskich samolotów

Odpowiedź prezydenta USA była jednoznaczna: – Tak, tak myślę. Dodał przy tym, że Stany Zjednoczone wsparłyby sojuszników "w zależności od okoliczności", podkreślając jednak: – Jesteśmy bardzo mocni w sprawie NATO.

"Trump swoją wypowiedzią jakby zgodził się z Tuskiem"

Komentarz Trumpa szybko odbił się szerokim echem w Polsce. Premier Donald Tusk dzień wcześniej mówił, że Polska jest gotowa zestrzeliwać wrogie obiekty, jeśli będą zagrażały bezpieczeństwu państwa, np. rosyjskie myśliwce nad polskimi wodami terytorialnymi. – Trump swoją wypowiedzią jakby zgodził się z premierem Tuskiem. To ważny sygnał, bo pokazuje, że w tej kluczowej sprawie polski rząd i amerykańska administracja myślą podobnie – ocenił w rozmowie z Wirtualną Polską gen. Roman Polko, były dowódca jednostki GROM.

Generał zwrócił jednak uwagę na pewne rozbieżności. – Byłem zbulwersowany słowami sekretarza stanu Marco Rubio, który stwierdził, że rosyjskie samoloty można zestrzeliwać tylko, jeśli atakują. To kompletnie nielogiczne. Trzeba rozumieć, czym jest bezpieczeństwo – mówi Polko. Według niego takie wypowiedzi mogą zostać wykorzystane przez Kreml. – Rosyjscy propagandyści doskonale potrafią grać na podziałach i niejednoznaczności. Dlatego potrzebna jest konsekwencja i spójny przekaz ze strony sojuszników – zaznaczył były dowódca GROM.

"Trzeba wyznaczyć czerwoną linię"

Polko przekonuje, że stanowcza reakcja NATO jest jedynym sposobem na ograniczenie prowokacji ze strony Rosji. – Dopóki w zdecydowany sposób nie zareagujemy, rosyjskie prowokacje będą eskalować. Trzeba wyznaczyć czerwoną linię, której przekroczenie spotka się z reakcją – podkreślił.

Generał przywołał również przykład Turcji, która w 2015 roku zestrzeliła rosyjski samolot naruszający jej przestrzeń powietrzną. – Działając w ramach NATO, Turcja nie pytała struktur sojuszu o zgodę. Samolot naruszył granicę – został zestrzelony. Tak trzeba działać, jeśli mamy poważnie traktować własne bezpieczeństwo – powiedział.

