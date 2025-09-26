Orban postawił się Trumpowi. Prezydent USA zmienia zdanie

Donald Trump powiedział we wtorek, przemawiając na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, że jest gotów nałożyć bardzo surowe cła na Rosję, aby zakończyć wojnę i namawiał do tego samego kraje europejskie. Wcześniej wystosował list do wszystkich państw NATO i „całego świata”, w którym zadeklarował, że jest gotów nałożyć kolejne sankcje na Rosję. Postawił jednak warunek– wszystkie kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego przestaną kupować rosyjską ropę.

Szef MSZ Węgier Peter Szijjarto zapowiedział jednak, że jego kraj nie zrezygnuje z rosyjskich źródeł energii, mimo żądań prezydenta USA Donalda Trumpa. – Bez rosyjskiej ropy naftowej i gazu nie możemy zapewnić bezpieczeństwa dostaw (surowców energetycznych – red.) do naszego kraju – oświadczył Szijjarto.

Trump zmienia zdanie: Orban to mój przyjaciel

Prezydent USA Donald Trump stwierdził, iż spodziewa się, że Turcja przestanie kupować ropę naftową z Rosji, jeśli ten o to poprosi. – Jeśli będę chciał, żeby to zrobił Erdogan, to to zrobi (…) uważam, że przestanie – ocenił.

Następnie stwierdził, że sytuacja ws. Węgier i Słowacji zmieniła się. W jego opinii Turcja może kupować ropę z innych źródeł, podczas gdy Węgry i Słowacja nie mogą sobie na to pozwolić.

– Rozmawiałem z Viktorem Orbanem, jest świetnym gościem, jest moim przyjacielem, więc to dla nich trudniejsze. I dla Słowacji też (...), ja po prostu nie chcę, by ludzie ich obwiniali – mówił Trump.

Trump: Nowe sankcje na Rosję? Przestańcie kupować od niej ropę

W pierwszej połowie września Trump wystosował list do wszystkich państw NATO i "całego świata", w którym zadeklarował, że jest gotów nałożyć silne sankcje na Rosję, ale pod warunkiem, że wszystkie kraje Sojuszu przestaną kupować rosyjską ropę.

Trump stwierdził też, że nałożenie przez wszystkie pozostałe kraje NATO ceł na Chiny w wysokości od 50 do 100 proc. to kolejny czynnik, który pomoże zakończyć wojnę w Ukrainie. Zdaniem amerykańskiego prezydenta Chiny "mają silną kontrolę, a nawet wpływ na Rosję, a te potężne cła złamią tę zależność".

