Ważny polityk PiS przyznaje: Oczywiście, że chciałbym być premierem

W Radiu Plus Tobiasz Bocheński ocenił, że PiS ma „ten dobrostan, że mamy bardzo dużo mocnych nazwisk”.

Bocheński: Chciałbym byś premierem

Pytany, czy jego nazwisko też pojawiło się na karuzeli i czy chciałby być premierem, stwierdził: "Oczywiście, że chciałbym być premierem Rzeczpospolitej Polskiej"

– To jest wielkie wyzwanie, szczególnie w tych czasach. Wymaga ogromnej pracy, też dynamizmu i myślę, że chciałbym się z nim zmierzyć – dodał.

Zaskakujące nazwiska w grze

Pod koniec września tygodnik "Wprost" informował w poniedziałek, że "były premier Mateusz Morawiecki jest znów rozpatrywany jako kandydat na przyszłego premiera, jeśli PiS wygra wybory w 2027 roku".

"Na dziś dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego premierem byłby Morawiecki. Jarosław Kaczyński w nieoficjalnych rozmowach w cztery oczy mówi o Mateuszu w takim kontekście" – powiedział gazecie rozmówca z PiS.

Dodał, że "patrząc na obecną sytuację gospodarczą, nabiera przekonania, że Morawiecki najlepiej ze znanych mu polityków zna się na gospodarce". "Jarosław Kaczyński uważa, że poza jego świętej pamięci bratem Mateusz jest najzdolniejszym politykiem, jakiego spotkał w Polsce" – czytamy.

O te doniesienia był pytany następnie w Radiu Zet wiceprezes PiS, europoseł Tobiasz Bocheński.

– Nie byłem na żadnym spotkaniu kierownictwa PiS, na którym by taka sprawa stanęła. Nie jest tajemnicą, że wiceprezes Mateusz Morawiecki często mówi o sobie jako o przyszłym premierze, że takie są jego chęci – odpowiedział.

Tobiasz Bocheński dodał, że może za to powiedzieć, że "środowisko PiS posiada bardzo wiele osób, które są w stanie podołać tego rodzaju wyzwaniu, jak np. Przemysław Czarnek czy Patryk Jaki". – Trochę może są skromniejsi i tak często o sobie nie mówią w mediach w kategoriach premierostwa. Ta decyzja będzie decyzją premiera Jarosława Kaczyńskiego, który nie przesądził w tym momencie, jaka jest tego strategia – dodał.

Czytaj też:

Kto przyszłym premierem z PiS? Pojawiły się zaskakujące nazwiskaCzytaj też:

Morawiecki ponownie premierem? Patryk Jaki ma inny pomysł