"Szereg nieprawd i manipulacji". Jest odpowiedź na artykuł uderzający w Nawrockiego

W piątkowej "Rzeczpospolitej" ukazał się artykuł, w którym stwierdzono, że prezydent Karol Nawrocki odrzucił wszystkie wnioski o zastosowanie prawa łaski, jakie wpłynęły do jego kancelarii. Według autorów tekstu, KPRP "nie publikuje informacji o zastosowaniu lub odmowie zastosowania prawa łaski przez głowę państwa, tak jak robili to poprzednicy".

"Kancelaria Prezydenta RP odpowiedziała, że 'od 6 sierpnia 2025 r. Prokurator Generalny przedłożył Prezydentowi RP – 12 wniosków w sprawie ułaskawienia. Dotychczas Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Karol Nawrocki nie podjął żadnej decyzji w przedmiocie stosowania prawa łaski'" – czytamy w dzienniku.

KPRP dementuje fałszywe informacje

Jak się jednak okazało, informacje podane przez "Rzeczpospolitą" nie są prawdziwe. Kancelaria Nawrockiego wydała komunikat, w którym stwierdzono, że artykuł "zawiera szereg nieprawd i manipulacji".

"Nieprawdą jest, że Prezydent odrzucił 14 wniosków o zastosowanie prawa łaski. Prezydent RP Karol Nawrocki do dziś (03.10.2025 r.) nie podjął żadnej decyzji w zakresie stosowania prawa łaski. Przekazane przez Prokuraturę Krajową wnioski wraz z aktami sądowymi oczekują na decyzję Głowy Państwa" – napisano.

KPRP wskazała, że nieprawdziwa jest również informacja o tym, że nie są publikowane komunikaty o zastosowaniu lub odmowie zastosowania prawa łaski. Podkreślono, że takie oświadczenia będą ukazywały się na stronie prezydenta RP tak jak do tej pory.

Współpracownicy Karola Nawrockiego przekazali również, że do dnia 3 października do prezydenta wpłynęło 16 wniosków Prokuratora Generalnego w zakresie stosowania prawa łaski. Kancelaria nie udostępnia i nie będzie udostępniać danych dotyczących wnioskodawców z uwagi na ograniczoną jawność postępowań.

