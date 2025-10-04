"Nie mam takiej śmiałości". Tusk znów zakpił z Trumpa

W sobotę premier Donald Tusk wygłosił przemówienie na Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Szef rządu zapewniał, że Morze Bałtyckie znajduje się w obszarze szczególnego zainteresowania władz w Warszawie. Zapewniał również, że wkrótce Polska stanie się "portową potęgą na naszym morzu".

W pewnym momencie swojego wystąpienia Tusk nawiązał do jednej z pierwszych decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dotyczycących zmiany nazwy Zatoki Meksykańskiej. Premier zakpił z amerykańskiego przywódcy.

– Pan rektor mi wybaczy, jako wybitny kartograf, nie będę zmieniał nazw mórz, chociaż dzisiaj w modzie jest zmiana nazw mórz i zatok, ale nie mam takiej śmiałości. W waszych rękach, sercach i umysłach rozegra się przyszłość polskiego Bałtyku. Na północy mamy Morze Białe, a na południu Czerwone — niech Bałtyk stanie się dzięki wam morzem biało-czerwonym – powiedział Tusk zwracając się do studentów.

Trump zmienia nazwę zatoki

W styczniu, po inauguracji swojej prezydentury, Donald Trump ogłosił zmianę nazwy Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską. – Zamierzamy zmienić nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską, która ma piękny krąg. Obejmuje ona duży obszar. Zatoka Amerykańska, co za piękna nazwa i jest odpowiednia. Bardzo odpowiednia – mówił.

Podczas konferencji na pokładzie Air Force One prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował, że podpisał proklamację o ustanowieniu 9 lutego Dniem Zatoki Amerykańskiej.

Wkrótce po decyzji Trumpa zmiana nazwy pojawiła się na Google Maps. Technologiczny gigant podkreślił w komunikacie, że kieruje się "wieloletnią praktyką dostosowywania zmian nazw, kiedy zostaną one zaktualizowane w oficjalnych rządowych dokumentach".

Co jednak ciekawe, na świecie widoczne będą aż trzy warianty nazwy. Użytkownicy aplikacji Google w Meksyku nadal będą widzieć dotychczasową nazwę na mapach – Zatoka Meksykańska. Natomiast użytkownicy reszty świata, w tym Polski, w mapach Google widzą teraz dwie nazwy: Zatoka Meksykańska (Zatoka Amerykańska).

