"Mamy tragedię". Morawiecki: Gdzie pan jest, panie Tusk?

W poniedziałek były premier oraz posłowie Anna Gembicka i Robert Telus odwiedzili gospodarstwo rolne w Siennicy w województwie mazowieckim. Politycy opozycji apelowali do premiera Donalda Tuska o szybką interwencję w sprawie polskich rolników, których gospodarstwa mają coraz większe problemy z płynnością finansową. Powodem są zbyt niskie ceny skupu płodów rolnych, które prowadzą do tego, że uprawa i zbiory stają się nieopłacalne.

– Polski rolnik musi być szanowany. To, co dzieje się dzisiaj na polskiej wsi, woła o pomstę do nieba. Dzisiaj rozmawialiśmy o problemach w różnych sektorach polskiego rolnictwa, ale cały internet zalany jest różnymi obrazkami, filmikami, gdzie widać wyraźnie, że koszt produkcji takich warzyw jak papryka czy ogórki, ale także pomidory, także ziemniaki, jest taki, że następnie w skupie ceny są za niskie, żeby pokryć w ogóle podstawowe koszty. I nie waham się powiedzieć, że ta sytuacja jest dzisiaj arcybolesna. Mamy tragedię, łzy na polskiej wsi i rząd musi wreszcie musi wziąć się do roboty – powiedział Morawiecki.

Morawiecki uderza w Tuska

Polityk domaga się od szefa rządu natychmiastowych działań. Wskazał, że bez pomocy ze strony państwa, rolnicy, zmuszeni do samozbiorów, nie będą w stanie utrzymać swoich gospodarstw. Tymczasem, według Morawieckiego, premier Tusk i jego ministrowie całkowicie lekceważą problem.

– Wzywam mojego następcę do natychmiastowego działania. Siedzi sobie w tej swojej willi premiera i pali cygaro, nie robiąc nic, śmiejąc się w kułak polskim chłopom. Trzeba szacunku, panie Tusk, do polskiego chłopa, polskiego rolnika. Gdzie pan jest, panie Tusk? Powinien pan być dzisiaj z polskimi rolnikami. Niemcy, Francuzi, Austriacy robią sobie dopłaty do swoich wywożonych towarów – stwierdził wiceszef PiS.

