Urodziny Putina. Zaskakujące życzenia od polityków z Polski

Choć przywódca Rosji od lat pozostaje izolowany przez państwa Zachodu w związku z agresją na Ukrainę, rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że z życzeniami dla Putina zadzwonili lub wysłali depesze przywódcy kilku krajów, popierających lub akceptujących poczynania Rosji na arenie międzynarodowej.

Tylko Wschód pamięta o Putinie

Jak podają rosyjskie media, życzenia Władimirowi Putinowi złożyli m.in. prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, premier Izraela Benjamin Netanjahu, przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un czy prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew.

Według komunikatu rosyjskiego MSZ, gratulacje składali również prezydent Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew, prezydent Tadżykistanu Emomali Rahmon, premier Armenii Nikol Paszinian, prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew oraz premier Indii Narendra Modi.

Niespodziewane życzenia z Polski

Zaskoczenie w Polsce wywołał natomiast wpis partii KORWIN. Działacze ugrupowania Janusza Korwin-Mikkego opublikowali na platformie X specjalne życzenia, skierowane właśnie do przywódcy Rosji

"Wasza Ekscelencjo! My, Polacy z okazji pańskich urodzin życzymy dużo zdrowia, a w związku z pełnionym urzędem życzymy udanej batalii o istnienie cywilizacji, sukcesów w krzewieniu wolnego rynku, wprowadzania jeszcze niższych podatków, obrony tradycyjnych wartości i poprawienia stosunków polsko-rosyjskich. Życzymy przede wszystkim pogonienia resztek demokracji, czyli pańskiej koronacji. Jeszcze raz – dużo zdrowia! Pełne uszanowanie” – można przeczytać na oficjalnym profilu

twitter

Post spotkał się z falą krytyki w mediach społecznościowych. Wielu sympatyków ugrupowania dopytywało, czy aby przypadkiem nikt nie włamał się na konto ugrupowania.

Czytaj też:

Eksperci z USA: Putin rozpoczął pierwszą fazę przygotowań do wojny z NATOCzytaj też:

Miedwiediew straszy Europę: Niech drżą jak zwierzęta prowadzone na rzeź