"Rozpoczęliśmy negocjacje". Ukraina złożyła USA zaskakującą ofertę w zamian za pomoc wojskową
"Rozpoczęliśmy negocjacje". Ukraina złożyła USA zaskakującą ofertę w zamian za pomoc wojskową

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski Źródło: PAP/EPA / WILL OLIVER
Ukraina wykazuje się kreatywnością, starając się o pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski może wykorzystać frustrację prezydenta USA Donalda Trumpa wobec Władimira Putina, po tym jak dotychczasowe rozmowy nie przyniosły żadnych znaczących rezultatów.

Bloomberg wskazuje, że po zakończeniu wojny między Izraelem a Hamasem Trump będzie mógł skupić całą swoją uwagę na wywieraniu presji na Rosję. 17 października Zełenski spotka się z prezydentem USA w Białym Domu, aby omówić kwestie obrony powietrznej, broni dalekiego zasięgu i pomocy energetycznej.

Ukraina kusi Trumpa

Jak pisze agencja, przed wizytą Zełenskiego w Waszyngtonie Ukraina zaoferowała Stanom Zjednoczonym udostępnienie swojej technologii dronów i doświadczenia w ich produkcji w zamian za amerykańską broń i dostawy energii.

– Rozpoczęliśmy negocjacje w sprawie unikalnej umowy o wymianie technologii, która zapewni Stanom Zjednoczonym dostęp do zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych. To partnerstwo to nie tylko strategiczna korzyść dla Ukrainy, ale także realny wkład w bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników na całym świecie – powiedziała ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Olga Stefanyszyna.

Źródła poinformowały dziennikarzy, że urzędnicy USA i Ukrainy omawiają również możliwość eksportu skroplonego gazu ziemnego z USA na Ukrainę. Zełenski powtórzy tę prośbę podczas spotkania z Trumpem i w zamian może zaoferować amerykańskim firmom naftowym możliwość wykorzystania ukraińskiej infrastruktury rurociągowej do eksportu na Słowację i Węgry.

Ponadto rozmówcy agencji poinformowali, że ukraińscy urzędnicy zaproponowali również amerykańskim firmom tanie przechowywanie skroplonego gazu ziemnego w ogromnych ukraińskich podziemnych magazynach, co miałoby pomóc w zwiększeniu eksportu amerykańskich zasobów energetycznych do Europy.

Agencja podkreśliła, że obecnie jednym z kluczowych problemów pozostaje kwestia, kto zapłaci za dodatkowe wsparcie militarne ze strony Stanów Zjednoczonych. Jak dotąd siedem krajów zamierza uczestniczyć w finansowaniu kolejnych dostaw broni na Ukrainę w ramach programu PURL. Dodał, że dwie dostawy zostały już dostarczone, a dwie kolejne są w przygotowaniu.

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: Bloomberg
