"Rozpoczęliśmy negocjacje". Ukraina złożyła USA zaskakującą ofertę w zamian za pomoc wojskową

Bloomberg wskazuje, że po zakończeniu wojny między Izraelem a Hamasem Trump będzie mógł skupić całą swoją uwagę na wywieraniu presji na Rosję. 17 października Zełenski spotka się z prezydentem USA w Białym Domu, aby omówić kwestie obrony powietrznej, broni dalekiego zasięgu i pomocy energetycznej.
Ukraina kusi Trumpa
Jak pisze agencja, przed wizytą Zełenskiego w Waszyngtonie Ukraina zaoferowała Stanom Zjednoczonym udostępnienie swojej technologii dronów i doświadczenia w ich produkcji w zamian za amerykańską broń i dostawy energii.
– Rozpoczęliśmy negocjacje w sprawie unikalnej umowy o wymianie technologii, która zapewni Stanom Zjednoczonym dostęp do zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych. To partnerstwo to nie tylko strategiczna korzyść dla Ukrainy, ale także realny wkład w bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników na całym świecie – powiedziała ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Olga Stefanyszyna.
Źródła poinformowały dziennikarzy, że urzędnicy USA i Ukrainy omawiają również możliwość eksportu skroplonego gazu ziemnego z USA na Ukrainę. Zełenski powtórzy tę prośbę podczas spotkania z Trumpem i w zamian może zaoferować amerykańskim firmom naftowym możliwość wykorzystania ukraińskiej infrastruktury rurociągowej do eksportu na Słowację i Węgry.
Ponadto rozmówcy agencji poinformowali, że ukraińscy urzędnicy zaproponowali również amerykańskim firmom tanie przechowywanie skroplonego gazu ziemnego w ogromnych ukraińskich podziemnych magazynach, co miałoby pomóc w zwiększeniu eksportu amerykańskich zasobów energetycznych do Europy.
Agencja podkreśliła, że obecnie jednym z kluczowych problemów pozostaje kwestia, kto zapłaci za dodatkowe wsparcie militarne ze strony Stanów Zjednoczonych. Jak dotąd siedem krajów zamierza uczestniczyć w finansowaniu kolejnych dostaw broni na Ukrainę w ramach programu PURL. Dodał, że dwie dostawy zostały już dostarczone, a dwie kolejne są w przygotowaniu.
Czytaj też:
"Cło za zwycięstwo Ukrainy". Trump chce nałożyć gigantyczne taryfyCzytaj też:
Rakiety Tomahawk dla Ukrainy? Celować w Rosję będą USA
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.