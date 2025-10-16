"Rozpoczęliśmy negocjacje". Ukraina złożyła USA zaskakującą ofertę w zamian za pomoc wojskową

Bloomberg wskazuje, że po zakończeniu wojny między Izraelem a Hamasem Trump będzie mógł skupić całą swoją uwagę na wywieraniu presji na Rosję. 17 października Zełenski spotka się z prezydentem USA w Białym Domu, aby omówić kwestie obrony powietrznej, broni dalekiego zasięgu i pomocy energetycznej.

Ukraina kusi Trumpa

Jak pisze agencja, przed wizytą Zełenskiego w Waszyngtonie Ukraina zaoferowała Stanom Zjednoczonym udostępnienie swojej technologii dronów i doświadczenia w ich produkcji w zamian za amerykańską broń i dostawy energii.

– Rozpoczęliśmy negocjacje w sprawie unikalnej umowy o wymianie technologii, która zapewni Stanom Zjednoczonym dostęp do zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych. To partnerstwo to nie tylko strategiczna korzyść dla Ukrainy, ale także realny wkład w bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników na całym świecie – powiedziała ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Olga Stefanyszyna.

Źródła poinformowały dziennikarzy, że urzędnicy USA i Ukrainy omawiają również możliwość eksportu skroplonego gazu ziemnego z USA na Ukrainę. Zełenski powtórzy tę prośbę podczas spotkania z Trumpem i w zamian może zaoferować amerykańskim firmom naftowym możliwość wykorzystania ukraińskiej infrastruktury rurociągowej do eksportu na Słowację i Węgry.

Ponadto rozmówcy agencji poinformowali, że ukraińscy urzędnicy zaproponowali również amerykańskim firmom tanie przechowywanie skroplonego gazu ziemnego w ogromnych ukraińskich podziemnych magazynach, co miałoby pomóc w zwiększeniu eksportu amerykańskich zasobów energetycznych do Europy.

Agencja podkreśliła, że obecnie jednym z kluczowych problemów pozostaje kwestia, kto zapłaci za dodatkowe wsparcie militarne ze strony Stanów Zjednoczonych. Jak dotąd siedem krajów zamierza uczestniczyć w finansowaniu kolejnych dostaw broni na Ukrainę w ramach programu PURL. Dodał, że dwie dostawy zostały już dostarczone, a dwie kolejne są w przygotowaniu.

