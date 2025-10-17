Sekta samobójców

#WARTO W sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonym 11–12 października na pytanie: „Czy teraz, dwa lata po wyborach, nadal zagłosowałbyś na obecnie rządzących?" – 65 proc. pytanych, wyborców KO, Trzeciej Drogi i Lewicy, odpowiedziało TAK!
Socjolog czy psycholog wiedziałby, jak to wytłumaczyć. Dla mnie ten sondaż dowodzi, że w grupie ponad 7 mln 810 tys. obywateli odezwał się gen samounicestwienia. Zbiorowe samobójstwa zdarzały się w dziejach ludzkości. Dramatyczny przejaw desperacji był udziałem obrońców Masady w 73 r. Znany jest przykład z Krety w 1866 r., gdy obrońcy klasztoru Arkadii, wraz z ludnością cywilną, z obawy przed pohańbieniem przez Turków, wybrali śmierć przez wysadzenie się w prochowni.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.