Do zdarzenia doszło 15 maja 2024 roku po wyjazdowym posiedzeniu rządu w mieście Handlova. 71-letni napastnik oddał w kierunku premiera kilka strzałów, raniąc go w brzuch i klatkę piersiową. Fico przeszedł wielogodzinną operację — jego stan w pierwszych godzinach po ataku określano jako poważny.

Skazany twierdzi, że nie chciał zabić premiera Słowacji

Rozprawa przed Specjalnym Sądem Karnym rozpoczęła się dziś krótko po godzinie 9. O godz. 9:13 sędzia ogłosił wyrok: 21 lat pozbawienia wolności w zakładzie o zaostrzonym rygorze. Jak informowały słowackie media, na miejscu obecne były dziesiątki dziennikarzy z wielu krajów. Cintula twierdził wcześniej, że nie planował zabójstwa premiera, a jego celem było jedynie zranienie. Mówił o motywacji politycznej i sprzeciwie wobec polityki Roberta Ficy m.in. wobec mediów państwowych, Unii Europejskiej i pomocy wojskowej dla Ukrainy.

"Uważam, że dzisiejszy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie morderczego ataku na premiera Republiki Słowackiej stanowi znaczący krok w kierunku wymierzenia sprawiedliwości i zapobieżenia powtórzeniu się tak strasznego czynu" — napisał po ogłoszeniu wyroku słowacki Prokurator Generalny Maroš Žilinka.

Rosyjski wywiad: Zachód przechodzi do "jawnego terroryzmu"

Do sprawy, tuż po zamachu, odniósł się rosyjski wywiad zagraniczny (SWR). W raporcie służba oceniła, że atak na premiera Słowacji "sygnalizuje przejście Zachodu w kierunku jawnego terroryzmu wobec swoich przeciwników". Według SWR przywódcy USA i UE mają być "zirytowani zmianami geopolitycznymi i wzrostem sił politycznych zorientowanych narodowo".

Służba stwierdziła również, że zachodni przywódcy składają Ficowi "oficjalne, nieszczere życzenia" powrotu do zdrowia, za którymi ma się kryć "prawdziwe oblicze globalistycznej sekty". W raporcie padają odniesienia do zabójstw Martina Luthera Kinga i Olofa Palmego, a także oskarżenia wobec USA o próbę ingerencji w śledztwo, by utrzymać narrację o "pojedynczym niezadowolonym napastniku". Rosyjskie służby przekonują, że celem tych działań ma być niedopuszczenie do nagłośnienia tematu "terroryzmu politycznego w Europie" ani "zewnętrznego śladu" w sprawie ataku na szefa rządu Słowacji.

Robert Fico pełni funkcję premiera od października 2023 roku, wcześniej sprawował ten urząd w latach 2006–2010 oraz 2012–2018.

