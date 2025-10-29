"Jest już out". Burza w PiS po ujawnieniu oburzającej sprawy

Wirtualna Polska informuje, że zakaz wypowiadania się w mediach przez obu polityków obowiązuje do odwołania.

– Robert, ale i Romanowski, mają teraz milczeć – powiedział portalowi polityk PiS.

Jak się okazuje największe pretensje partia ma do Rafała Romanowskiego. „Jako wiceminister rolnictwa za rządów PiS podpisał dokumenty, które były istotnym elementem transakcji przy sprzedaży działki pod CPK” – czytamy.

Portal podaje, że Rafał Romanowski może zostać wyrzucony z partii. Na pewno nie znajdzie się już na listach wyborczych PiS.

– Rafał Romanowski konfliktował się z ludźmi z własnej partii, grał przeciwko Januszowi Kowalskiemu, był w sporze z Anną Gembicką. Szkodził. Nie ma powrotu – mówią Wirtualnej Polsce politycy PiS.

Na portalu czytamy, że „Telus też już nie zrobi kariery w partii, pewnie trudno mu będzie wrócić na listy wyborcze”. – Romanowski jest już out, skreślony – dodało źródło z PiS.

Afera ze sprzedażą działki pod CPK

Portal Wirtualna Polska opisał w poniedziałek, że w 2023 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarządzane wówczas przez Roberta Telusa, miało wydać zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Właściciele firmy dzierżawili działkę od 2008 roku i bezskutecznie ubiegali się o jej wykup. W tekście napisano, że w 2021 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – na prośbę KOWR – poinformowało, że na terenie działki „znajduje się ciek naturalny, który należy traktować jako śródlądowe wody płynące, (…) które nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu”.

Serwis przekazał, że Robert Telus odwiedzał firmę jeszcze przed finalizacją transakcji. Zdaniem portalu o całej sytuacji wcześniej alarmowało CPK, a kiedy w końcu spółka wystąpiła do KOWR o potrzebną jej działkę, usłyszała, że KOWR już jej nie posiada.

Telus i Romanowski zawieszeni

W poniedziałek po południu Rafał Bochenek, rzecznik prasowy PiS, poinformował, że decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego były minister rolnictwa i rozwoju Robert Telus i były wiceszef MRiRW Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR.

Robert Telus w oświadczeniu zamieszczonym na platformie X, zapewnił, że nie miał żadnej wiedzy o tej transakcji ani o fakcie, że taka działka była sprzedawana. Dodał, że jest przeciwnikiem sprzedaży państwowej ziemi. Zaznaczył, że ze zrozumieniem przyjął decyzję Jarosława Kaczyńskiego o zawieszeniu go w prawach członka partii.

