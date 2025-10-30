Domański: Wszystkie fakty wskazują na wielką PiS-owską aferę

Wirtualna Polska poinformowała w poniedziałek, że niedługo przed oddaniem władzy przez PiS Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż wiceprezesowi firmy Dawtona działki o powierzchni 160 hektarów, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Nieruchomość sprzedano za 23 mln złotych, podczas gdy jej szacowana wartość to aż 400 mln złotych.

Ponieważ publikacja wywołała ożywioną dyskusję, prezes PiS Jarosław Kaczyński zdecydował o zawieszeniu czterech posłów partii. Jednym z ukaranych został były minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Poseł wydał oświadczenie, w którym zasugerował, że medialny atak to efekt jego zaangażowania w sprzeciw wobec umowy Mercosur.

Domański: Wielka afera

– CPK oczywiście ma środki. Mamy tutaj do czynienia z potężną PiS-owską aferą. To punkt pierwszy, myślę bardzo istotny. Fakty są tutaj dla PiS-u po prostu dramatycznie złe – stwierdził Andrzej Domański w "Rozmowie Piaseckiego" TVN24.

Polityk dodał, że słynna działka została sprzedana za ułamek wartości w ostatnich dniach rządów PiS, "kiedy wiedzieli, że tę władzę za kilka dosłownie dni oddadzą". Jego zdaniem wszystkie fakty wskazują "na wielką PiS-owską aferę".

– Pamiętajmy, że odziedziczyliśmy po PiS-ie zerowy wzrost gospodarczy i wysoką inflację. A teraz inflacja jest niska, a wzrost przyspiesza. Polskę stać na tę inwestycję CPK, Polska będzie ją realizować – stwierdził Andrzej Domański w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24.

Działka pod CPK zostanie odkupiona

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował w środę, że wystąpił do właściciela potrzebnej do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego działki w Zabłotni o wyrażenie zgody na odkup gruntów.

– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wystąpił do właściciela potrzebnej do budowy CPK działki w Zabłotni, Piotra Wielgomasa, o wyrażenie zgody na odkup tych gruntów (...). Dzisiaj skierowałem pismo do dotychczasowego właściciela, zawierające informacje o tym, czy wyraża zgodę na dokonanie prawa odkupu – poinformował podczas konferencji prasowej szef KOWR, Henryk Smolarz.

Szef KOWR-u wskazał, że cena ewentualnego wykupu ma być "według cen z dnia sprzedaży, po doliczeniu ewentualnych nakładów, które były poniesione na tym gruncie".

