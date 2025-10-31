Warszawski ratusz kontra Pałac Prezydencki. Spór o przebudowę ulicy

Inwestycja ma budzić jednak sprzeciw Pałacu Prezydenckiego. Urzędnicy Kancelarii Prezydenta twierdzą, że prace mogą zakłócić funkcjonowanie Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz utrudnić korzystanie z pobliskiego lądowiska dla helikopterów.

Poprawa dostępności komunikacyjnej

Jak informuje ratusz, celem przebudowy jest poprawa dostępności komunikacyjnej między brzegiem Wisły a centrum miasta. Ze względu na dużą różnicę wysokości w rejonie skarpy warszawskiej, miasto planuje m.in. budowę windy lub innego rozwiązania, które ułatwi poruszanie się osobom z ograniczoną mobilnością. W ramach projektu ma też powstać nowa promenada rekreacyjna. Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji ma zostać rozstrzygnięty w grudniu.

Pałac Prezydencki zwraca uwagę, że inwestycja przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie BBN, gdzie przetwarzane są niejawne dokumenty. Przedstawiciele byłej Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy ostrzegają, że nowa kładka mogłaby zagrozić bezpieczeństwu obiektu. Dodatkowo – jak wskazują – przebudowa może utrudnić korzystanie z jednej z bram wjazdowych do Pałacu oraz z lądowiska helikopterów, które w razie potrzeby wykorzystywane jest także przez pobliski szpital przy ul. Karowej. Jak informuje portal Interia, obawy urzędników mają potwierdzać także osoby z otoczenia obecnego prezydenta Karola Nawrockiego.

Ratusz planuje włączyć Kancelarię Prezydenta w opiniowanie projektu

Kancelaria Prezydenta potwierdza, że w tej sprawie kierowała do władz Warszawy pisma, powołując się m.in. na opinie Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 1. Bazy Lotnictwa Transportowego. Urzędnicy apelowali o zachowanie odpowiedniej odległości między inwestycją a budynkiem BBN.

Stołeczny ratusz uspokaja, że kwestie bezpieczeństwa są uwzględnione w projekcie. – Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz służby przekazały swoje wymagania, które będą podstawą do uzgadniania dokumentacji projektowej – zapewnia rzeczniczka miasta Monika Beuth. Dodaje, że wytyczne konkursowe uwzględniają położenie obiektów chronionych.

Według nieoficjalnych informacji rozmowy między stronami są trudne, choć obecnie sytuacja jest częściowo załagodzona. Władze miasta deklarują, że po rozstrzygnięciu konkursu zaproszą przedstawicieli Pałacu do rozmów i umożliwią im zaopiniowanie zwycięskiej koncepcji.

