Polacy zabrali głos w bulwersującej sprawie. Wiadomo, co sądzą o aferze

Sondaż przeprowadzono na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna dla Wirtualnej Polski.

Z badania wynika, że 73 proc. respondentów słyszało o sprawie działki w Zabłotni, przez którą zaplanowano trasę kolei dużej prędkości do lotniska CPK. O sprawie nie słyszało zaś 27 proc. pytanych.

Ankietowanych, którzy znali sprawę, zapytano, czy uważają, że „sprzedaż działki przeznaczonej pod CPK przez Ministerstwo Rolnictwa i KOWR była uczciwa”.

Przekonanych, że była ona uczciwa, jest 10 proc. pytanych, z czego 3 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”. Przeciwnego zdania jest łącznie 64 proc. badanych, z czego odpowiedź „zdecydowanie nie” wybrało 41 proc. respondentów. „Nie wiem/trudno powiedzieć” odpowiedziało 26 proc. badanych.

Na pytanie, czy „prowadzenie śledztwa prokuratorskiego w sprawie sprzedaży działki przeznaczonej pod CPK powinno być ważne (priorytetowe) dla obecnego rządu”, 63 proc. respondentów stwierdziło że tak, z czego 34 proc. osób twierdzi, że zdecydowanie. Przeciwnego zdania jest 13 proc. ankietowanych, z czego 5 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie nie”. Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wskazało 24 proc. badanych.

53 proc. respondentów negatywnie oceniło działania urzędników Ministerstwa Rolnictwa i KOWR przy sprzedaży działki pod CPK, w tym 34 proc. zdecydowanie negatywnie. Ich działania pozytywnie oceniło 10 proc. badanych, w tym 2 proc „zdecydowanie pozytywnie”. 37 proc. badanych nie miało opinii w tej sprawie.

Badanym zadano także pytanie: „którą ekipę rządzącą obciąża sprawa sprzedaży działki przeznaczonej pod CPK?”. Najwięcej – 49 proc. uczestników sondażu – wskazało, że sprawa sprzedaży działki pod CPK „bardziej obciąża poprzednią ekipę rządzącą, czyli rząd PiS”. 16 proc. wybrało obecny rząd Donalda Tuska. Dla 25 proc. respondentów „afera obciąża obie ekipy w podobnym stopniu”. 10 proc. badanych winą nie obarcza żadnej ze stron.

Sondaż Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 30 i 31 października metodą CAWI na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1066 dorosłych Polaków.

Afera ze sprzedażą działki pod CPK

W ubiegły poniedziałek portal Wirtualna Polska opisał, że w 2023 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarządzane wówczas przez Roberta Telusa, miało wydać zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Właściciele firmy dzierżawili działkę od 2008 roku i bezskutecznie ubiegali się o jej wykup. W tekście napisano, że w 2021 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – na prośbę KOWR – poinformowało, że na terenie działki „znajduje się ciek naturalny, który należy traktować jako śródlądowe wody płynące, (…) które nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu”.

Serwis przekazał, że Robert Telus odwiedzał firmę jeszcze przed finalizacją transakcji. Zdaniem portalu o całej sytuacji wcześniej alarmowało CPK, a kiedy w końcu spółka wystąpiła do KOWR o potrzebną jej działkę, usłyszała, że KOWR już jej nie posiada.

Po publikacji artykułu, Rafał Bochenek, rzecznik prasowy PiS, poinformował, że decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego były minister rolnictwa i rozwoju Robert Telus i były wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR.

Robert Telus w oświadczeniu zamieszczonym na platformie X, zapewnił, że nie miał żadnej wiedzy o tej transakcji ani o fakcie, że taka działka była sprzedawana. Dodał, że jest przeciwnikiem sprzedaży państwowej ziemi. Zaznaczył, że ze zrozumieniem przyjął decyzję Jarosława Kaczyńskiego o zawieszeniu go w prawach członka partii.

