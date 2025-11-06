Komisja zdecydowała. Jest pierwszy komentarz Zbigniewa Ziobry

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zarekomendowała uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze.

Były minister sprawiedliwości ma usłyszeć łącznie 26 zarzutów, które – według śledczych – dotyczą sprzeniewierzenia dziesiątek milionów złotych z publicznych funduszy. Ostateczna decyzja w sprawie pociągnięcia Ziobry do odpowiedzialności karnej należy teraz do Sejmu.

Ziobro ocenia, że czwartkowe posiedzenie sejmowej komisji regulaminowej to "demagogia i manipulacja zamiast faktów i prawa". Polityk PiS dodaje, że zarzuty, które postawiła mu prokuratura, są "wielkim bełkotem, absurdem". – No ale taką mamy władzę dzisiaj – dodał w rozmowie z telewizją Republika.

Ziobro o art. 43 Kodeksu karnego

Wcześniej na konferencji prasowej w Budapeszcie Ziobro dokonał oceny politycznej i prawnej zaistniałej sytuacji. Odniósł się do informacji dot. niektórych zarzutów, które mają mu być postawione. Poinformował, że otrzymał informację, że po powrocie z Budapesztu ma zostać zatrzymany natychmiast.

W trakcie wystąpienia Ziobro przypomniał pomijany fragment artykułu 43 Kodeksu karnego wykonawczego dotyczącego podstawy prawnej funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości.

– Zasada goebbelsowskiej propagandy jest taka, że kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą. I bardzo wielu Polaków uwierzyło w to, że rzeczywiście przekazywanie środków z Funduszu Sprawiedliwości na inne cele niż pomoc ofiarom przestępstw bądź pomoc postpenitencjarną jest nadużyciem, nieprawidłowością – powiedział były minister sprawiedliwości.

Kaczyński zabrał głos

Sprawa Ziobry, który obecnie przebywa na Węgrzech, rozpalała przez cały dzień polityków i komentatorów. Swoją opinię wyraził również prezes Prawa i Sprawiedliwości.

"Zarzuty pisane palcem po wodzie, bez podstaw prawnych, na polityczne zlecenie, kreują i przedstawiają ci, którzy z ramienia obecnej władzy awansowali i czerpią profity. Niszczą człowieka, który zwalczał przestępczość. Nielegalnie przejęli prokuraturę, teraz sądy... Tu nie chodzi o sprawiedliwość. Tu chodzi o zemstę. Domański powiedział całą prawdę... Sprawiedliwość dopiero nadejdzie" – napisał Jarosław Kaczyński.

