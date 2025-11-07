"Znaczący postęp". Trump zaskoczył swoją wypowiedzią

Podczas spotkania z przedstawicielami państw Azji Środkowej w Białym Domu prezydent USA Donald Trump stwierdził, że udało się dokonać dużych postępów w procesie doprowadzenia do negocjacji pokojowych między Ukrainą a Rosją.

– Chcemy doprowadzić do kolejnego, jeśli to możliwe, porozumienia między Rosją a Ukrainą. Jeszcze nie osiągnęliśmy tego celu, ale myślę, że poczyniliśmy znaczący postęp – stwierdził.

Trump wskazał również, że nałożone przez niego sankcje na rosyjski przemysł naftowy zaczęły działać. Jak powiedział, eksport rosyjskiej ropy "znacznie spadł”.

– Chcemy tylko, żeby ta wojna się skończyła. Ginie tak wiele osób… Wierzymy, że w pewnym momencie opamiętają się i to powstrzymają – powiedział.

Trump nie przekaże rakiet Ukrainie

W ostatnich tygodniach najczęściej komentowaną kwestią w sprawie wojny Ukrainy z Rosją była możliwość przekazania Kijowowi rakiet Tomahawk. Pociski są w stanie razić cele w głębi terytorium Rosji, co wydatnie przyczyniłoby się do osłabienia zdolności wojskowych Moskwy. Prezydent USA nie chce jednak przekazać tej broni Ukrainie, obawiając się eskalacji konfliktu.

– Nie, nie biorę – powiedział Trump reporterom, lecąc z Palm Beach na Florydzie do Waszyngtonu, zapytany, czy rozważa zawarcie umowy sprzedaży pocisków. Dodał jednak, że może się to zmienić, "ale nie w tej chwili".

Przypomnijmy, że Trump i Sekretarz Generalny NATO Mark Rutte omawiali pomysł Tomahawk dla Ukrainy podczas spotkania w Białym Domu 22 października. Szef Sojuszu podkreślił w piątek, że sprawa jest analizowana i że decyzja należy do Stanów Zjednoczonych.

Mowa o amerykańskich pociskach manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk, które są zdolne do precyzyjnych uderzeń na odległość nawet 2500 km. Mogą być odpalane z okrętów nawodnych i podwodnych, a ich niskoprofilowy lot tuż nad terenem utrudnia wykrycie przez obronę przeciwlotniczą. Wykorzystywane są głównie do niszczenia ważnych celów strategicznych, takich jak systemy obrony, centra dowodzenia czy infrastruktura wojskowa.

