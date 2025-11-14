Decyzja o areszcie dla Ziobry. Myrcha: To raczej kwestia dni

Jak przekazał wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha w programie "Graffiti", rozstrzygnięcie może pojawić się szybciej, niż powszechnie się oczekuje. – To są raczej dni niż tygodnie – podkreślił. Wniosek o zastosowanie aresztu trafił w czwartek do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Zgodnie z procedurą, posiedzenie sądu w tej sprawie powinno odbyć się w ciągu siedmiu dni od momentu wpłynięcia dokumentów.

"Buńczuczna i pełna arogancji". Myrcha ostro o Ziobrze

Wiceminister był pytany o obecną postawę i wypowiedzi Zbigniewa Ziobry. Nie krył krytyki wobec byłego szefa resortu sprawiedliwości. – Nie chcę się wyzłośliwiać na temat słów i postawy Zbigniewa Ziobry, która jest dla mnie nieakceptowalna, buńczuczna i pełna arogancji wobec własnego państwa – stwierdził. Myrcha wyjaśnił również, co stanie się w przypadku, gdy sąd zgodzi się na tymczasowy areszt. – Jeżeli sąd wyrazi zgodę na areszt, to prokurator decyduje o wystawieniu listu gończego, czyli poszukiwaniu danej osoby. A jeśli śledczy ma wiedzę o przebywaniu osoby poza granicami kraju, to jest wniosek do sądu o Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) – powiedział.

Jego zdaniem decyzja w sprawie ENA powinna zapaść w stosunkowo krótkim terminie. – A decyzja w sprawie ENA to kwestia najbliższych tygodni – dodał.

W rozmowie poruszono również scenariusz, w którym Zbigniew Ziobro wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech. Myrcha potwierdził, że taka decyzja miałaby wpływ na dalsze działania organów ścigania. – To będziecie taka negatywna przesłanka do stosowania ENA. Tu element procedury karnej się wyczerpuje – ocenił. Dodał także, że w takim przypadku sprawa mogłaby nabrać charakteru politycznego. – Ziobro wtedy wybrałby drogę Romanowskiego i przyjmie parasol od Orbana, o którym wszyscy w Europie wiedzą, że jest najbliższym współpracownikiem Putina – zaznaczył.

"To byłby niebezpieczny precedens"

Wiceminister odniósł się również do pomysłu, by przesłuchanie Ziobry odbyło się poza granicami Polski, m.in. w Budapeszcie lub Brukseli. Pomysł ten ocenił jednoznacznie. – To byłby niebezpieczny precedens – podkreślił. Jak dodał: – To pokazałoby, że są jakieś szczególne tryby postępowanie wobec Ziobry. Ta sprawa jest zbyt skomplikowana, nie istnieje szansa, aby to przesłuchanie odbyło się poza Polską.

Wiceminister wskazał również, że istnieją poważne przesłanki do zastosowania tymczasowego aresztu. – Istnieje wysokie ryzyko mataczenia. Jest także możliwość ucieczki i niestawienia się w prokuraturze. Ziobro zrobił wszystko, aby przesłanki wobec aresztu tymczasowego wyczerpać – ocenił.

