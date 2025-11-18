Dywersja na kolei. Szef MSWiA: Mieliśmy bardzo duże szczęście

Służby badają okoliczności incydentu na trasie kolejowej Warszawa-Lublin, do którego doszło w ten weekend. Premier Donald Tusk jednoznacznie stwierdził, że zdarzenia miały charakter dywersji. Jak wskazał minister spraw wewnętrznych i administracji, prowadzone śledztwo da odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące okoliczności dywersji.

– Mieliśmy do czynienia z detonacją ładunku wybuchowego w powiecie garwolińskim i służby (...) sprawdzają, co było efektem tego wybuchu, jak zachowywała się cała infrastruktura, jaki ten wybuch miał wpływ na infrastrukturę. Wiemy natomiast, że w niedzielę rano jeden z maszynistów, który odczuł wibracje, uderzenie, poinformował o tym kolejny pociąg, który zatrzymał się, aby na tę dziurę nie najechać – wyjaśnił minister.

Kierwiński: Mieliśmy dużo szczęścia

Kierwiński powiedział, że śledczy będą obecnie ustalać godzinę wybuchu oraz to, jaki miał wpływ na infrastrukturę. Kierwiński nie chciał spekulować, czego użyto do zniszczenia torów. Podkreślił, że sprawę prowadzi zespół doświadczonych prokuratorów specjalizujących się w aktach dywersji. Dodał jednak, że w całej sytuacji można mówić o sporym szczęściu.

– Jest przynajmniej kilka hipotez w tym zakresie i to śledczy będą na ten temat informować. Z informacji, które ja posiadam, to mogę powiedzieć, że na pewno, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób zadziałał ten ładunek wybuchowy, mieliśmy bardzo, bardzo duże szczęście – stwierdził.

Polityk zapewnił, że bezpieczeństwo tras kolejowych jest sprawdzane na bieżąco przez służby zajmujące się koleją. Dodał jednak, że konieczna jest wzmożona czujność, ponieważ "żyjemy w niebezpiecznych czasach".

– Nigdy w przypadku działań dywersyjnych, a z takimi mamy do czynienia, nie możemy powiedzieć, że nigdy nic się nie zdarzy. Jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi, wiemy jak ta sytuacja wygląda – powiedział.

Czytaj też:

Dywersja na kolei. Niepokojące ustaleniaCzytaj też:

"Bez sensu". Gen. Polko o Kosiniaku-Kamyszu: Załamuje mnie chwilami