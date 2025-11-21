Kołodziejczak nie zagłosował za Czarzastym. Ujawnił powód

Michał Kołodziejczak, były wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, w porannym programie "Super Expressu" wytłumaczył, że po prostu wstrzymał się od głosu. – Uważam, że Lewica miała lepszych kandydatów do tego, żeby zaproponować ich na ten fotel. Ja nie będę ingerował, czy nie będę też się sprzeciwiał, jakiegoś wielkie zwrotu. Uważam, że Lewica mogła np. dać kogoś młodszego – wyjaśnił.

Zdaniem Michała Kołodziejczaka "polityka to jest materia dość dynamiczna". – Ja rozumiem takie decyzje, co możemy, czego nie możemy w Sejmie, ale marszałek powinien nadawać nowe tempo, nowy standard. Powinien być też dobrze kojarzony z tym wszystkim, co się tam dzieje i nie powinien wzbudzać – moim zdaniem – tak dużych kontrowersji – mówił.

Czarzasty nowym marszałkiem Sejmu. Tak głosowali posłowie

Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, został we wtorek wybrany na nowego marszałka Sejmu. Zastąpił na tym stanowisku Szymona Hołownię. Za kandydaturą polityka Lewicy głosowało 236 posłów, przeciw było 209, a od głosu wstrzymały się dwie osoby. Większość bezwzględna wyniosła 224 posłów. Nie głosowało 13 posłów.

Polityka Lewicy poparło 153 posłów klubu KO (od głosu wstrzymał się Michał Kołodziejczak), 31 z 32 posłów PSL (Zbigniew Ziejewski nie głosował), 28 polityków Polski 2050 (przeciw była Agnieszka Buczyńska, od głosu wstrzymał się Sławomir Ćwik, zaś Żaneta Śliwowska-Cwalina nie głosowała) i 21 polityków Lewicy.

Przeciw powołaniu Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu, opowiedziało się 182 polityków PiS, 14 polityków Konfederacji, pięciu posłów koła Razem, trzech koła Wolni Republikanie oraz trzech koła Konfederacji Korony Polskiej.

Trzech posłów niezrzeszonych było za kandydaturą Włodzimierza Czarzastego (Izabela Bodnar, Marcin Józefaciuk i Tomasz Zimoch). Przeciw zagłosował Tomasz Rzymkowski.

