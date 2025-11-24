Wspólny rząd KO i PiS? Morawiecki zaskakuje

W niedzielę w mediach społecznościowych opublikowany został fragment wywiadu z byłym premierem, wiceprezesem PiS Mateuszem Morawieckim, przeprowadzony przez Grzegorza Sroczyńskiego na portalu gazeta.pl. Dziennikarz zapytał polityka, czy wyobraża sobie wspólny rząd PiS i KO w sytuacji, gdyby Rosja zaatakowała Polskę.

– Wyobrażam sobie, że wtedy tworzymy rząd jedności narodowej. Wszystkie partie, tak jak to było w 1920 r. – odpowiedział Morawiecki.

Wiceprezes PiS podkreślił, że oba środowiska polityczne – PiS i KO – już wcześniej współpracowały ponad podziałami, gdy wymagała tego sytuacja. – W czasie dwóch gigantycznych kryzysów, gdy byłem premierem, zapraszałem pana premiera, wówczas pana przewodniczącego Tuska, zapraszałem liderów opozycji, i mieliśmy co najmniej kilka spotkań – wspomniał czasy swojego premierostwa. A przecież to nie była wojna. COVID nie był wojną, atak na Ukrainę nie był wojną w Polsce. A jednak doprowadzaliśmy do takich spotkań. Skoro na taki krok stać nas było w czasie pokoju, to tym bardziej stać by nas było w czasie wojny – argumentował.

Sondaż: Koalicja Obywatelska zwiększa przewagę nad PiS

Ostatnie badania pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość przeżywa kryzys poparcia. W sondażu CBOS na początku listopada partia Jarosława Kaczyńskiego osiągnęła najsłabszy wynik od 13 lat. Z kolei w sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" ugrupowanie zanotowało najgorszy rezultat od dziewięciu lat.

Podobnie sytuacja wygląda w najnowszym badaniu IBRiS dla Onetu. Portal przypomniał, że w październikowym pomiarze PiS zdobyło 27,3 proc. i był to najgorszy wynik od 10 lat. Jak wyglądają wyniki sondażu w listopadzie?

Koalicja Obywatelska zdobyła 31,5 proc. poparcia. To więcej o 1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Chęć oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 27,6 proc. respondentów. Oznacza to nieznaczny wzrost poparcia – o 0,3 pkt proc.

Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z wynikiem 14,1 proc. (bez zmian). Na czwartej pozycji uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej z poparciem 7,3 proc. (wzrost o 1,2 pkt proc.). Sondaż pokazuje, że do Sejmu dostałaby się jeszcze Lewica, która może liczyć na 7 proc. głosów (spadek o 0,1 pkt proc.).

Natomiast poniżej progu wyborczego znalazłyby się: Polskie Stronnictwo Ludowe – 3,9 proc. (-0,7 pkt proc.), partia Razem – 3,6 proc. (+0,7 pkt proc.), Polska 2050 – 0,7 proc. (-0,9 pkt proc.). Opcję "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 4,3 proc. ankietowanych (mniej o 1,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim pomiarem).

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 14-15 listopada 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

Czytaj też:

"Ludzie znikają". Kaczyński robi porządki w partiiCzytaj też:

Konflikt w łonie PiS? Rzecznik partii zabiera głos