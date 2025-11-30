We mgle wojny o pokój

A Chinom może się bardziej opłacać kontynuowanie pomocy dla rosyjskiego brata niż pozwolenie Ameryce na odgrywanie prestiżowej roli mocarstwa, które zaprowadziło pokój w wojnie ukraińsko-rosyjskiej

J eden z pierwszych teoretyków wojny jako przedmiotu badań naukowych, Carl von Clausewitz, sformułował pojęcie „mgły wojny”. Określenie to charakteryzowało stan niepewności i chaosu panujących na polu bitwy. Zjawiska te wynikały z braku dokładnych informacji o siłach i zamiarach przeciwnika, w sytuacji gdy równolegle wszyscy uczestnicy danej rozgrywki na bieżąco prowadzą i modyfikują swoje działania.