We mgle wojny o pokój

Prognozy mówiące o możliwości szybkiego zakończenia wojny nie muszą się ziścić. Na dodatek na Ukrainie wzrósł brak zaufania co do intencji Ameryki w tej wojnie.
A Chinom może się bardziej opłacać kontynuowanie pomocy dla rosyjskiego brata niż pozwolenie Ameryce na odgrywanie prestiżowej roli mocarstwa, które zaprowadziło pokój w wojnie ukraińsko-rosyjskiej
J eden z pierwszych teoretyków wojny jako przedmiotu badań naukowych, Carl von Clausewitz, sformułował pojęcie „mgły wojny”. Określenie to charakteryzowało stan niepewności i chaosu panujących na polu bitwy. Zjawiska te wynikały z braku dokładnych informacji o siłach i zamiarach przeciwnika, w sytuacji gdy równolegle wszyscy uczestnicy danej rozgrywki na bieżąco prowadzą i modyfikują swoje działania.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
